Cold Bath soigne ses airs

Il y a du romantisme dans cette allure dégingandée, un reflet de flower power dans les boucles désordonnées de sa longue chevelure. On vise la moue distraite, on remarque les ongles vernis d’argent. Extraordinaire? Le type sourit.

Alex Merlin – c’est son vrai nom – vit une expérience intense: le groupe Cold Bath, qu’il a fondé il y a cinq ans, livre son deuxième album. «Something Left» fait partie des nouveautés attendues de la scène romande. Cold Bath, qui occupe sans répit l’agenda des clubs, jouait au Bourg, à Lausanne, il y a deux semaines. Ce mercredi soir, ce sera La Gravière, aux Acacias, pour une seconde soirée de vernissage.

On mesure le chemin parcouru depuis leur premier opus, «Nomad», en 2016. On découvrait alors un groupe séduisant, capable d’envolée pop électrifiée, d’une efficacité redoutable. On prenait acte d’une équipe pas du tout effarouchée à l’idée de faire commerce de ses dons. Trois ans plus tard, «Something Left» assied une réputation qu’on pourrait prétendre à deux pas du grand public, sans pour autant avoir perdu son ressort de base, très «indie». De fait, ce nouvel album brasse large, alternant dans ses extrémités les plus éloignées, traits metal et couplets sucrés. Ainsi de «Kairos» ou de «Bring The Kids». Beaucoup de Radiohead dans l’inspiration. Beaucoup de pop. Mais l’élément distinctif reste le chant: traînant et sensuel, une signature parfaitement reconnaissable.

Amour, mort et manque

«Something Left», «ce qui est parti» en anglais. Évocation de l’histoire du groupe. Le guitariste des débuts a quitté l’aventure, suivi du bassiste. Tous deux ont été remplacés. Alex Merlin détaille: «Le thème général traite d’amitié, d’amour, du manque en général, de la mort également. Ainsi que d’une sensation plus personnelle, liée à la place que chacun veut trouver dans le monde: il suffit d’un petit élément qui change, et l’on ne se retrouve plus. C’est la déprime, c’est un passage qu’il ne faut pas éviter, si l’on veut revenir ensuite.»

À philosopher de la sorte, Alex Merlin finit par mentionner une référence glanée dans un manga. «NonNonBa», de Shigeru Mizuki. L’enfance de l’auteur confronté aux esprits du folklore japonais, les «yokai». Et ça dit? «Prends bien soin de tes chagrins, c’est un trésor.» Alex Merlin sourit toujours. «Je lis tous les types de littérature, je m’approprie les cultures qui m’inspirent.»

Vivre en groupe, jeune qui plus est, voilé une expérience qui ne laisse pas indifférent. «Quand on partage pour la première fois la scène avec un nouveau musicien, c’est comme un premier rapport sexuel. Après, la connexion est différente. Après, on se connaît vraiment. Le groupe ressemble beaucoup à un couple, mais à quatre. Ce sont des investissements émotionnels, également financiers. Et si un groupe, comme un couple, n’est pas éternel, la musique, en revanche, l’est. C’est à quelque chose d’éternel que l’on travaille, notamment en enregistrant. Quelque chose qui pourra, qui sait, s’écouter dans des milliers d’années? Ce processus est fascinant.»

Garder, si ce n’est pas sauvegarder, sa musique: besoin fondamental pour l’immense majorité des artistes. Cold Bath ne fait donc pas exception. «On fait un album pour plusieurs raisons. C’est une carte de visite, qui nous permet de démarcher avec les programmateurs, avec les radios. C’est aussi l’envie d’un résultat précis. Le défi du studio est là: dans la réalisation d’une version particulière de chaque chanson, qui traverse au mieux le temps. Sans lassitude, ni pour nous ni pour le public. Ce ne sera peut-être pas l’interprétation qui a le plus de sentiments, mais la plus propre, qui doit comporter un peu de tout.»

Vengeance à coups de batte

Soigner l’image, celle du vidéo clip, s’avère capital pour le groupe, qui suit parfaitement l’air du temps. Pour «Common Days», le soi-disant «jour comme un autre» – ou comment se réapproprier la banalité du quotidien – a suggéré aux auteurs de raconter en images une journée, au contraire, extraordinaire. Proposition du réalisateur, Toni Izabella Valenzi, étudiant en cinéma à Bruxelles.

Casquette et tablier, Alex Merlin joue le personnage central, vendeur dans une enseigne de poulet. Des braqueurs lui cassent la figure. Notre employé du mois se relève, et se venge à coupe de batte de baseball… «Il ne faut rien négliger. Il faut que ça pète! On fait un bon clip parce que beaucoup de gens écoutent de la musique sur YouTube et s’identifient volontiers à l’image. La nécessité d’un single, pour passer en radio, est indiscutable. Il faut être diffusé pour pouvoir toucher des droits. C’est là qu’il faut se placer.»

«Something Left» Cold Bath (Som Squad Records). En concert me 6 fév, dès 21h, La Gravière. Infos: lagraviere.ch

(24 heures)