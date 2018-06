Comment les airs d’opéra deviennent des tubes

e 1995 à 2016, les arènes d’Avenches ont accueilli chaque année une production d’un, voire deux opéras du grand répertoire, lequel n’est d’ailleurs pas si grand: la liste des ouvrages attirant un public populaire pour des représentations en plein air est plus restreinte encore que celle des titres qui remplissent les maisons d’opéra! Le festival broyard en a fait l’expérience. En dehors de «Carmen», «Don Giovanni», «La flûte enchantée», «La bohème», «Tosca», «Le Barbier de Séville», «Nabucco», «Rigoletto», «La Traviata», «Aida» et «Le Trouvère», pas de salut! Même des «audaces» comme «Turandot», «Lucia di Lammermoor», «Guillaume Tell» ou «Madame Butterfly» ont connu une affluence moindre.

Le phénomène du grand air

Pour attirer de nouveau un large public, Avenches mise cette année sur une formule que le festival n’avait jusqu’ici jamais tentée: le florilège des grands airs autour de quatre solistes de premier plan et un chœur bien fourni (lire encadrés). L’idée n’est pas nouvelle et n’est pas qu’un effet de mode lié au zapping ambiant.

La compilation des airs les plus entraînants du répertoire a jadis consacré l’immense popularité des trois ténors (Carreras, Domingo, Pavarotti) bien plus largement que toutes leurs productions sur scène. Et, avant eux, Enrico Caruso ou Maria Callas sont devenus des idoles grâce aux disques de leurs plus fameuses mélodies.

Mais comment s’est forgé ce phénomène du grand air? Que recouvre-t-il comme forme musicale, comme ingrédient pour toucher le plus grand nombre? Bien entendu, les airs les plus célèbres de l’histoire de l’opéra sont souvent extraits des titres populaires cités plus haut, car ils ont participé à leur succès. Mais ce n’est pas toujours le cas. Tout le monde connaît l’«Air des bijoux» (qu’on pourra entendre à Avenches) grâce à Hergé et la Castafiore, mais combien ont vu «Faust», de Gounod, à l’opéra? Idem pour le fameux «Casta diva» de «Norma», de Bellini. Mais, là, c’est plutôt à cause de certaines publicités…

«C’est pourquoi on aime les grands airs, ils procurent un effet physique»

Condition de son succès, l’air d’opéra est forcément extrait d’un «opéra à numéros» où se succèdent des formes closes (récitatif, air, chœur, etc.). Cela n’a pas toujours été le cas dans l’histoire du genre. Le «recitar cantando» chez Monteverdi, la mélodie infinie chez Wagner et la plupart des opéras du XXe siècle se prêtent mal au morcellement. L’âge d’or de l’aria se concentre principalement aux XVIIIe et XIXe siècles, devenant le moment où se lient la virtuosité, l’émotion et l’incarnation d’un interprète. Sans arias, pas de divas! À l’époque déjà, les imprimeurs ne se sont pas privés d’éditer séparément, et sous toutes sortes d’arrangements, les airs qui avaient du succès. La période romantique cristallise cette form, qui devient une composante essentielle du spectacle et de sa mythologie.

L’écrivain et journaliste Alain Duault analyse remarquablement ce phénomène dans son «Dictionnaire amoureux de l’opéra» (Plon): «L’air ou le grand air est un des passages obligés de tout opéra, de toute représentation, ce pur moment d’excitation, attendu, reconnu, savouré, acclamé… En tout cas jusqu’au XXe siècle.

Parce que ce grand air est un gros plan qui concentre la jouissance. […] On vient à l’opéra […] pour être emporté par le plaisir d’une voix, la matière d’une voix, la couleur d’une voix.» Et de métaphoriser: «Le grand air constitue en quelque sorte le strip-tease qui met à nu cette voix, ou l’essai (au sens aéronautique) qui la pousse à fond, en offre toutes les potentialités. C’est pourquoi on aime les grands airs, ils procurent un effet physique: on sent monter la tension vocale, la voix se déployer, montrer tout, s’élever, enfler… jusqu’à la note finale, contre-ut ou autre, qui couronne le grand air d’une manière d’orgasme – et libère les bravos, les cris ou toute autre manifestation corporelle de la part des spectateurs, larmes, frappements de pieds, mains retournées, souffle coupé…»

Top 10 des grands airs

On comprend aisément que le cinéma et la publicité aient exploité à fond le pouvoir agissant du grand air pour leurs propres besoins, décuplant encore leur notoriété. Musicalement, il serait délicat et probablement vain d’expliquer pourquoi tel air a eu un tel succès. «Si je le savais, j’écrirais des opéras!» fait remarquer sans surprise Laurent Gendre, qui dirige le spectacle d’Avenches (lire encadré). Et la liste ne se limite pas à dix airs, fort heureusement. France Culture a fait un sondage en début d’année avec le Top 10 des auditeurs, seuls deux passeront à Avenches («Va pensiero» et «E lucevan le stelle»). La rengaine, ce «virus d’oreille»

Au-delà de la pure technique vocale qui impressionne par exemple les auditeurs de l’air de la Reine de la nuit, il y a la tournure d’une mélodie, facile à reconnaître ou à retenir. «La donna è mobile» est instantanément devenu la «rengaine» de «Rigoletto». On raconte que Verdi en interdit la diffusion jusqu’à la première au théâtre de La Fenice de Venise, pour préserver l’effet de surprise. On se rapproche ici des ingrédients qui font les tubes de la chanson populaire, auscultés par le musicologue Peter Szendy qui, dans «Tubes - La philosophie dans le juke-box», (Minuit) parle de la «mélodie revenante» comme «d’un ver, un virus d’oreille qui ne cesserait de se reproduire en nous». Et qui génère en nous une sorte d’obsession, «mais aussi des élans d’enthousiasme, des envolées lyriques d’une force et d’une émotion incomparables». (24 heures)