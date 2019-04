Daniel Lozakovich, un jeune archet qui ne cesse d’éblouir

Il y a trois ans et des poussières, ce n’était qu’un adolescent au physique d’enfant que les mélomanes du Victoria Hall découvraient aux côtés d’un Orchestre de la Suisse romande venu donner son traditionnel concert de l’An. On disait de Daniel Lozakovich qu’il avait tout de l’interprète prodige; que la maturité de son jeu – alors qu’il n’était âgé à l’époque que de 14 ans – avait tout pour couper le souffle. Autant d’appréciations qui ont fait craindre la répétition de toutes ces célébrations hâtives accompagnant des musiciens prometteurs dont on a perdu par la suite la trace.

Rien de tout cela, par contre, pour le Suédois d’origine russe. Après cette première apparition genevoise, qui a laissé entrevoir un potentiel énorme, le violoniste n’a fait que grandir, dans tous les sens du terme. Désormais jeune homme à la silhouette élancée, Daniel Lozakovich tutoie les grands, après une ascension régulière et discrète. On se souvient de sa présence au dernier festival de Verbier, par exemple, s’envolant aux côtés du chef russe Valery Gergiev dans une exigeante «Introduction et Rondo capriccioso, op. 28» de Camille Saint-Saëns. On aura retenu et apprécié aussi sa première aventure discographique, pour le compte du prestigieux label Deutsche Grammophon. Une entrée en matière placée sous Bach, ses «Concertos N° 1 (voir la vidéo ci-dessous) et N° 2» et la «Partita N° 2».

À désormais 18 ans, l’interprète va franchir une nouvelle étape de sa vie, en disant adieu à l’institution scolaire qui l’a accueilli et l’a accompagné ces derniers quatre ans: le Collège du Léman. Le récital du Victoria Hall entend honorer cette page qui se tourne. Et il aspire aussi à soutenir la Fondation Blackswan, qui soutient activement la recherche sur les maladies rares et orphelines touchant les enfants dans le monde. Tous les fonds récoltés lors du concert lui seront versés. Une manière noble, pour le musicien, de clore une aventure et de poursuivre un chemin déjà époustouflant. (24 heures)