De Rag’n’Bone Man aux Young Fathers, la soul nouvelle a la rage

Pas de diva. Pas de grande gueule. Mais du pathos, des cris, de la colère. La soul nouvelle a la rage. La soul nouvelle frappe et caresse dans un même souffle. Montreux s’en fait l’écho, qui affiche l’Anglais Rag’n’Bone Man en grande vedette de l’Auditorium Stravinski dimanche 1er juillet, les Écossais Young Fathers lundi 2 au même endroit et en première partie de Massive Attack. Puis au Lab, le Suisse Zeal & Ardor le 5, enfin cet autre Britannique, Jacob Banks, le 9 juillet.

Trois voix incontournables

1) L’ascension éclair du «chiffonnier», devenu ténor de la pop britannique

C’est dans le rap qu’il avait commencé sa vie de musicien, écumant les années 2010 sans obtenir de succès notable. Mais c’est dans la soul, dont le hip-hop se nourrit depuis des décennies, que notre homme a trouvé sa voie.

Rory Graham, 33 ans, originaire d’Uckfield, petite ville de l’est anglais, a connu une ascension éclair lorsque, sous le nom de Rag’n’Bone Man – le chiffonnier en anglais – il publie le single «Human», en juillet 2016. Le rythme est lancinant, et la basse est lourde, accompagnée de ce son de chaînes qu’on secoue. Le chanteur a du feutre dans la voix, de la modestie dans les textes. L’attitude a quelque chose de solennel, qui évoque le répertoire sacré. Aspect qu’on ne retrouvera pas tant sur scène: en concert, Rag’n’Bone Man est un soulman d’allure assez classique.

2) Les charmes puissants d’une chorale masculine sous l’emprise du punk

Aussi fabuleux soit-il, personne n’aurait eu rien à redire si ce groupe s’était contenté de séduire un public de niche. Mais les voies du marché sont ainsi faites – bien malin qui les comprend – que les Young Fathers, en dépit d’un style musical difficile d’accès, connaissent désormais une popularité dépassant le cercle des initiés.

Alloysious Massaquoi, Kayus Bankole, Graham Hastings: les «jeunes pères», ainsi nommés en référence à leurs propres géniteurs dont chaque musicien porte le même prénom, orchestrent une pop grandiose, puisant dans le hip-hop, la soul, le gospel, le rock industriel et le punk synthétique matière à monter de grandes pièces pleines de lyrisme, y jetant rap et refrain céleste, batteries violentes et claviers bourdonnants.

3) Le gospel déchaîné d’un fervent admirateur des soulmen d’antan

Il n’a pas encore sorti de véritable album, à peine trois EP cinq titres. Le dernier en date cependant, «The Boy Who Cried Freedom», paru il y a un an, est une perle de sensualité comme de force. Contrairement aux Young Fathers et autres Algiers, point de rock ici, ni de batteries violentes ou de riffs abrasifs. Héritier respectueux de ses pères, les Marvin Gay et Cie, Jacob Banks, originaire de Birmingham, opte pour un appareillage plus traditionnel, laissant à l’électronique le soin de brouiller délicatement les contours d’une soul à l’ancienne.

S’il mérite également le qualificatif de chanteur gospel, c’est pour une chanson en particulier, celle qui l’a fait connaître au grand public: «Chainsmoking», un puissant refrain évoquant, plus encore grâce aux images du clip, la résistance contre toute forme d’oppression

Colère et rage, mêlées à la sensualité et à la charge spirituelle de la soul, indissociable de l’histoire des Noirs américains: vieille affaire, en vérité. Si nouveauté il y a, qui réunit des artistes a priori divers, elle réside dans la traduction musicale de ces sentiments. Au phrasé gospel, aux harmonies r’n’b, s’ajoutent les sonorités industrielles les plus violentes, la célérité du riff metal, également cette veine électronique minimaliste. Sur des basses lourdes d’avoir traîné dans les basques du hip-hop, le chant réveille une flamme ancienne. C’est le gospel de Jacob Banks, scansion appropriée pour dire sa révolte contre la soldatesque barbare. Ce sont les voix portées haut d’une chorale masculine, contrepoint d’une redoutable efficacité face aux parties rappées. Signé Young Fathers.

Rag’n’Bone Man, lui, n’élève pas tant la voix. La douceur du baryton barbu l’éloigne a priori du maelström ambiant. En concert, on constate combien le bonhomme lâche la bride, virant des climats plus sombres de ses disques vers une orchestration plus traditionnelle. Cependant, son attitude, flamboyante dans les notes, modeste dans les thèmes – «I’m only human, je ne suis qu’un humain» dit son tube «Human» – s’accompagne d’un visuel sans équivoque. Homme blanc tatoué de la tête aux pieds, piercing entre les narines: voilà une tête à éructer du grindcore, look plus commun chez les tenants du rock extrême.

«Les Blancs sont aussi des Noirs»

Est-ce que «les Blancs sont aussi des Noirs»? «White men are black men too», c’est le titre qu’avaient choisi les Young Fathers pour leur deuxième album, en 2015. Manière de défier les étiquettes racistes, de renverser les stéréotypes. À ce propos, les Young Fathers ont de qui tenir. Pas un hasard si le trio ouvre à Montreux la soirée qui verra Massive Attack jouer en tête d’affiche. Le lien entre les deux formations est évident. Pour les cross over stylistiques. Pour cette vision critique de la marche du monde. Où Blancs et Noirs peuvent être frères de musique, la distinction physique s’effaçant au profit de la rencontre culturelle. Chez Massive Attack, c’est la paire Grant Marshall et Robert Del Naja. L’Antillais et l’Italien. Pour les Young Fathers, c’est le trio Alloysious Massaquoi, né au Liberia, Kayus Bankole, origines nigérianes, et Graham Hastings, qu’on dira Écossais de souche si cela fait encore sens.

Et les femmes? L’affaire, pour l’heure, reste essentiellement masculine. Mais ces hommes qui chantent la soul nouvelle ont ceci de particulier encore: pas de machisme et leur part de féminité assumée. (24 heures)