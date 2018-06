De Rag’n’Bone Man aux Young Fathers, la soul nouvelle a la rage

Pas de diva. Pas de grande gueule. Mais du pathos, des cris, de la colère. La soul nouvelle a la rage. La soul nouvelle frappe et caresse dans un même souffle. Montreux s’en fait l’écho, qui affiche l’Anglais Rag’n’Bone Man en grande vedette de l’Auditorium Stravinski dimanche 1er juillet, les Écossais Young Fathers lundi 2 au même endroit et en première partie de Massive Attack. Puis au Lab, le Suisse Zeal & Ardor le 5, enfin cet autre Britannique, Jacob Banks, le 9 juillet.

Colère et rage, mêlées à la sensualité et à la charge spirituelle de la soul, indissociable de l’histoire des Noirs américains: vieille affaire, en vérité. Si nouveauté il y a, qui réunit des artistes a priori divers, elle réside dans la traduction musicale de ces sentiments. Au phrasé gospel, aux harmonies r’n’b, s’ajoutent les sonorités industrielles les plus violentes, la célérité du riff metal, également cette veine électronique minimaliste. Sur des basses lourdes d’avoir traîné dans les basques du hip-hop, le chant réveille une flamme ancienne. C’est le gospel de Jacob Banks, scansion appropriée pour dire sa révolte contre la soldatesque barbare. Ce sont les voix portées haut d’une chorale masculine, contrepoint d’une redoutable efficacité face aux parties rappées. Signé Young Fathers.

«Les Blancs sont aussi des Noirs»

Rag’n’Bone Man, lui, n’élève pas tant la voix. La douceur du baryton barbu l’éloigne a priori du maelström ambiant. En concert, on constate combien le bonhomme lâche la bride, virant des climats plus sombres de ses disques vers une orchestration plus traditionnelle. Cependant, son attitude, flamboyante dans les notes, modeste dans les thèmes – «I’m only human, je ne suis qu’un humain» dit son tube «Human» – s’accompagne d’un visuel sans équivoque. Homme blanc tatoué de la tête aux pieds, piercing entre les narines: voilà une tête à éructer du grindcore, look plus commun chez les tenants du rock extrême.

Est-ce que «les Blancs sont aussi des Noirs»? «White men are black men too», c’est le titre qu’avaient choisi les Young Fathers pour leur deuxième album, en 2015. Manière de défier les étiquettes racistes, de renverser les stéréotypes. À ce propos, les Young Fathers ont de qui tenir. Pas un hasard si le trio ouvre à Montreux la soirée qui verra Massive Attack jouer en tête d’affiche. Le lien entre les deux formations est évident. Pour les cross over stylistiques. Pour cette vision critique de la marche du monde. Où Blancs et Noirs peuvent être frères de musique, la distinction physique s’effaçant au profit de la rencontre culturelle. Chez Massive Attack, c’est la paire Grant Marshall et Robert Del Naja. L’Antillais et l’Italien. Pour les Young Fathers, c’est le trio Alloysious Massaquoi, né au Liberia, Kayus Bankole, origines nigérianes, et Graham Hastings, qu’on dira Écossais de souche si cela fait encore sens.

Et les femmes? L’affaire, pour l’heure, reste essentiellement masculine. Mais ces hommes qui chantent la soul nouvelle ont ceci de particulier encore: pas de machisme et leur part de féminité assumée.

