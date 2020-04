De la musique, coûte que coûte

«Pour moi, c’est viscéral. J’aime le contact avec les gens. Me priver de scène, c’est plus que me priver de dessert, c’est carrément me priver de repas. Ça me tord le cul.»

Phanee de Pool a pour habitude de dire les choses comme elle les sent, et elle n’est pas vraiment portée sur la tiédeur. Peu avant la parution de son deuxième album, elle a dû, comme tant d’autres, faire une croix sur un agenda plein de rendez-vous, de rencontres et d’émotions partagées. Et puis, à force de tourner en rond dans son appartement, forcée d’en explorer les moindres centimètres carrés, elle a fini par y trouver une nouvelle fenêtre à travers laquelle elle prend l’air régulièrement.

Désormais, tous les soirs à 17 h 30, elle se connecte à Instagram et partage son écran, donc le nôtre, pour un duplex de poche avec d’autres artistes suisses. On bavarde, on rit et, surtout, on interprète des chansons. «Lorsque j’ai commencé à faire ça, j’avais le moral en bas. Et puis ça a fini par me requinquer», reconnaît Phanee de Pool. Entre les parois de l’écran du téléphone, on est encore plus confiné que jamais, mais on est ensemble. Et ça, ça n’a pas de prix.

Un piano droit et une guitare en bois

Confinés mais ensemble, ça se dit en anglais «together at home». C’est sous cette étiquette sans frontières, ce hashtag, que de très nombreux artistes ont choisi de monter en première ligne et, par la grâce de Zuckerberg, de créer la bande-son de cette crise sans précédent. C’est sur les réseaux sociaux qu’on peut lire les petits messages qu’envoie John Legend à ses fans pour les encourager à visionner le dernier concert domestique de son copain Chris Martin, chanteur de Coldplay.

Le dispositif est évidemment moins pharaonique que de coutume: un piano droit, une guitare en bois, une pop star au naturel et quelques chansons servies comme des tapas, sans chichis ni protocole. Matthieu Chedid a préféré soigner la déco. Aux murs, des étoiles, des guirlandes et des couleurs chaudes presque coordonnées au rose de sa guitare. On découvre au domicile de Tiziano Ferro une sorte de box en bois, telle une cabine de DJ, dans lequel il s’installe pour interpréter les chansons que les internautes lui proposent. Même Jean-Jacques Goldman, pourtant retiré de la scène publique depuis de nombreuses années, a eu envie de rejoindre ce festival incontrôlé, cette cacophonie bariolée, pour rendre hommage aux personnels soignants.

Là encore, l’amateurisme des images est revendiqué en ces temps d’humilité et de solidarité. Pour d’autres, le défi est aussi technologique. La chanteuse kosovare Dua Lipa, poids lourd de la pop internationale, a mis en ligne une version live d’une de ses chansons. On y voit ses musiciens et danseurs, isolés les uns des autres mais réunis en une grande mosaïque garantie imperméable aux virus. Chez nous, l’équipe de l’émission «120 minutes» a choisi un procédé similaire, en constituant un chœur (Henri Dès, Shania Twain, Yann Marguet, Marzella…) morcelé et rassemblé à la fois. Il aura fallu quelques heures de travail pour opérer cette fusion mais, là encore, un message était prioritaire: on reste ensemble.

Elton John dans sa cuisine

Pas besoin d’improviser trois chansons dans sa cuisine pour exprimer sa solidarité: Elton John a publié sur Twitter un encouragement à acheter de la musique chez les disquaires indépendants. Ces boutiques sont en voie de disparition mais leur rôle pour la promotion de la musique est essentiel, affirme-t-il. De la part d’un artiste qui depuis longtemps n’a plus besoin de ces circuits de distribution artisanaux, le geste est plus qu’honorable.

I know these are tough times but please try and support independent record stores. A lot of them can deliver right to your home.



Places like @RoughTrade and @redeyerecords are so important to us music fans, please keep supporting them if you can. #LoveRecordStores



Elton John

James Blunt ne rate pas une occasion de se moquer de tout ce qui bouge, à commencer par lui-même. Toujours sur Twitter, il a annoncé que, dans ce contexte de solidarité planétaire, sa meilleure contribution consistait à ne pas chanter.

During lockdown, while many other artists are doing mini-concerts from their homes, I thought I'd do you all a favour and not. — James Blunt

Au-delà de ces innombrables initiatives individuelles, on a aussi vu surgir des festivals 2.0 organisés en quelques heures par la RTS, par une major du disque ou par un organisateur de spectacles. Ces entités ont tenu à jouer un rôle fédérateur, à canaliser et à encourager cette mobilisation inédite parce qu’il y a des révolutions qu’on ne peut pas se contenter d’observer. Où celle-ci nous mènera-t-elle? Les musiciens et le public sont en train de façonner une nouvelle forme d’interaction, imaginée tout d’abord pour combler un manque, mais qui ouvre de nouvelles perspectives. Ainsi, Phanee de Pool prévoit de maintenir ses mini-concerts Instagram même lorsque la tempête sera passée. Quel avenir pour les concerts tels qu’on les a connus au siècle dernier? Les temps sont durs, même pour les prophètes.