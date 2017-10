Décès de George Young, «mentor» d'AC/DC

Le musicien australien George Young, qui fut le «mentor» du groupe AC/DC emmené par ses frères Angus et Malcolm, est décédé à 70 ans, a annoncé lundi la légendaire formation de hard rock.

Né à Glasgow, George Young émigra dans sa jeunesse en famille en Australie et accéda à la célébrité dans les années 1960 en tant que guitariste du groupe de Sydney The Easybeats pour lequel il co-écrit «Friday on my mind», alors un tube international. Toujours avec son comparse Harry Vanda, il signe ensuite pour John Paul Young «Love is in the Air», également un hit planétaire.

A la production d'AC/DC

Mais il restera surtout connu pour son rôle de l'ombre dans l'émergence d'AC/DC, produisant de nombreux albums de ce groupe mythique, parmi lesquels «High Voltage», «Dirty Deeds Done Dirt Cheap» ou «Let There Be Rock». «C'est dans la douleur que nous annonçons le décès de notre frère bien-aimé et mentor George Young», a annoncé le groupe dans un communiqué. «Sans son aide et ses conseils, il n'y aurait pas eu d'AC/DC. (...) En tant que musicien, compositeur, producteur, conseiller et bien, bien plus, on ne pouvait imaginer un homme plus impliqué et professionnel.»

The Easybeats «Friday on my mind»:

John Paul Young «Love is in the Air»:

AC/DC «Let There Be Rock»: (afp/nxp)