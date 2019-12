Décès du mélomane Pierre Huwiler

Le Fribourgeois à la renommée internationale, Pierre Huwiler est décédé dimanche soir à l’âge de 71 ans des suites d’une maladie, indiquait lundi le site de son groupe vocal Café-Café, confirmant une information de la RTS.

Né le 12 mai 1948, le Broyard a fait ses études littéraires et musicales à Fribourg et complété sa formation en France, au Canada et aux Etats-Unis. Ce sont les musiques populaires de son pays qui l’attirent au niveau de la direction et de l’écriture, mais il a toujours été curieux de ce qui se faisait ailleurs. Ainsi, depuis 1980, à titre de directeur, de compositeur, d’arrangeur et de créateur d’événements, Pierre Huwiler travaillait dans de nombreux pays. Il a notamment collaboré avec Charles Aznavour, Pierre Delanoë, Maxime le Forestier ou Francis Cabrel.

Il a entre autres composé la musique du spectacle «Grain de Folie» pour la Fête du Blé et du Pain 2008, ainsi que PONTEO (l’esprit des pont), une œuvre symphonique populaire pour 400 choristes, six solistes, un acteur et un orchestre symphonique de 50 musiciens à Fribourg.

Il dirigeait des ensembles renommés en Suisse Romande et s’est produit à de nombreuses reprises dans la région avec les 100 voix de Café-Café, La Chanson de Fribourg et le groupe vocal Chabada. Il collaborait aussi comme conseiller musical à l’émission de la RTS «Le kiosque à musiques».