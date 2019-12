«Déjeuner en paix»? Je n'ai plus le droit de la chanter!»

«Déjeuner quoi?» Stephan Eicher s’exclame et rit. C’est que le public réclame. Stephan Eicher répond: «Déjeuner en paix» ne m’appartient plus. L’industrie du disque a beaucoup d’argent pour se payer des avocats. Moi, non. Alors je n’ai plus le droit de la chanter.» Désolation dans les travées du Théâtre du Léman. «Mais vous pouvez la chanter, vous!» Cris d’approbation. Le groupe envoie un rock puissamment charpenté, d’un volume sonore à faire trembler les sièges. Et la foule reprend en chœur.

On sait les déboires du musicien bernois avec la major Universal. Raison pour laquelle, dit-il, son répertoire de scène est longtemps resté figé dans les mêmes tubes. Sept ans de disette, sans nouveautés. «Sept ans de patinage artistique avec les figures imposées», soupire l’intéressé. Qui prévient: «À présent, voici les figures libres!»

Spleen mitteleuropa

Eicher a enfin du nouveau dans sa besace. Ce sera donc par là que le chanteur et son groupe iront ce jeudi soir. Parues en septembre dernier, les «Homeless Songs» ouvrent et ferment la soirée. Avec, entre deux eaux, tout de même un «Combien de temps» et «Tu ne me dois rien», l’indispensable «Hemmige» de Mani Matter, puis «Les filles du Limmatquai», «Rivière» et «Pas d’ami (comme toi)» – largement revisités, comme toujours chez Eicher. «Puisque vous avez payé!» plaisante le baladin de la pop helvétique, ponctuant son discours d’un «C’est chiante» délicieux comme son accent.

Là-dessus, ô surprise, des thèmes qu’on a rarement entendus en concert, voire jamais, s’invitent aux agapes, «Eldorado», «Donne-moi une seconde», titres mineurs des années 2007 et 2012. Mais le plus beau reste dans le dernier «Homeless Songs»: frissonnante «Prisonnière» (voir la vidéo ci-dessous), aussi doux que «Si tu veux (que je chante)». Courtoise, romance, discrète catharsis, délicate solitude. Une gamme triste, des mots précieux. «Niene Dehei» en bärndütsch, planant comme du Lambchop. Eicher comme on l’aime. Ni plus ni moins.

Réécoutez tout en douceur et calme : "Prisonnière" de Stephan Eicher sur la scène du studio 104 de la Maison de la Radio ?? pic.twitter.com/etz0FCySg3 — France Inter (@franceinter) November 30, 2019

L’orchestration cherche son dû dans l’americana, reniflant au passage ce spleen mitteleuropa dont Eicher a fait son art. Il y a de la chorale a cappella, du folk boisé, de la country grassouillette. C’est chaud, c’est douillet. Parfois, ça frise la pop de supermarché, qu’on dirait du Coldplay. Heureusement, ça ne dure pas.

Astronaute à la dérive

Le petit ensemble qui l’accompagne va son train sans empressement. Voyez Baptiste Germser, Simon Baumann, Ludovic Bruni, Reyn Houwehand . Entendez la basse. la batterie, la guitare, le piano. Beaucoup de piano sur des harmonies un peu vaines parfois, s’il n’y avait la voix du maître de céans pour s’asseoir dessus et les faire vibrer. On oublierait de dire combien Eicher reste un beau ténor. Enfin, Heidi Happy étonne en sidewoman de luxe, au violoncelle, à la mandoline, mais jamais aussi convaincante qu’au chant, langue de feutre et braise dans la gorge.

Eicher, c’est son tour de réclamer. Il veut que le public participe, donne de la voix. Il appelle «des femmes héroïques, des capitaines pour conduire de gros bateaux». Les hommes? «C’est la chasse, le cerf de Tchernobyl avec beaucoup de sauce...» À présent, des flocons de neige envahissent l’écran de fond. C’est kitsch. Totalement secondaire. À la fin, un astronaute dérive d’un bord à l’autre du cadre. Ça veut dire quoi? Aucune idée. Eicher sourit toujours. «Oui, on aime ce qu’on fait.»