En attendant Tarantino, Cari Cari prend l’Asse au lasso

Les jolies fables ne sont jamais de trop pour se faire connaître. Stephanie Widmer et Alexander Köck auraient pu se contenter de raconter comment leur histoire d’amour s’est sublimée en notes, quand le couple à la ville est devenu duo sur la route après que «Steffi» a frappé sur une grosse caisse pour accompagner son mec à la guitare et au chant. Symbiose, osmose, magie, etc: sous le nom de Cari Cari, le résultat est suffisamment probant pour que la paire explose au fil des clubs de son Autriche natale, et plus loin jusqu’à Paléo, mardi, après avoir séduit le Zermatt Unplugged en avril dernier.

Mais c’est une autre histoire que sert Alex. En dehors de l’accident heureux (Steffi n’avait jamais joué de batterie), Cari Cari est né pour finir sur une bande-son de Quentin Tarantino. Voilà. «C’est à peine une blague, sourit le beau gosse en mocassins. On l’a lancé un jour sur scène, depuis c’est repris dans la communication autour du groupe. Mais franchement, comment décrire en mots sa propre musique? On nous dépeint country soft, folk pop, chill blues… Alors que quand tu dis «Tarantino» aux gens, ça évoque tout de suite des musiques, des ambiances, des couleurs.»

Celles de Cari Cari se savourent différemment en direct que sur son unique disque, «Anaana». En concert, le duo joue un rock feutré, à l’os, assoupli par la voix chaude et profonde de Steffi, magnifié par une osmose réelle et un talent de songwriting qui évite les clichés. Sur album, les ornements fleurissent à bon escient et assurent une touche de glamour pop, de délicatesse hantée par les effets d’écho et des bris de cuivres et d’harmonica… tarantinesques, mais plus «Django Unchained» que «Jackie Brown»!

«On écoute de tout, electro, hip-hop, qu’importe. Le seul truc qui compte: l’authenticité. On tourne beaucoup, et 80% de ce qu’on découvre se ressemble: technique parfaite, son parfait, image parfaite mais zéro feeling.»

Pas un hasard si Cari Cari fait un clin d’œil à Motörhead dans sa chanson «White Line Fever» (le titre de l’autobiographie de Lemmy) et s’il reprend Bob Dylan live. À Zermatt, chanté seul par Steffi et interprété tout en sobriété par Alex, «Don’t Think Twice (It’s Allright)» avait cueilli le public parfois turbulent du off. «Dylan, c’est le seul mec qui me laisserait sans voix si je devais le rencontrer, confesse le musicien de 26 ans. Je l’adule, vraiment. J’ai tellement écouté ses disques que j’ai longtemps hésité à aller le voir en concert. J’en parlais à Steffi il y a quelques semaines, en visionnant ses prestations récentes sur YouTube.» Steffi de poursuivre: «Pendant qu’il me faisait ses théories sur les légendes qu’il vaut mieux ne pas voir, j’avais dans mes poches les deux billets que je venais de nous acheter pour le concert de Dylan quelques jours plus tard!» Après avoir vu Bob, ne reste plus qu’à séduire Quentin.