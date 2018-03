Enfin un «Messie» pour Pâques, s’il vous plaît!

Diriger Le Messie de Haendel est toujours un grand moment pour un chef de chœur. Christophe Gesseney n’échappe pas à la règle, lui qui a déjà monté plusieurs fois cet oratorio très populaire, mais c’est la première fois qu’il le prépare avec son chœur Euterpe de Lausanne: «J’aime cette œuvre somptueuse, pétillante, émouvante et qui, réellement, ravit le cœur. Elle est longue, mais très diversifiée.» Prenant le contre-pied d’une solide tradition née en Angleterre qui associe Le Messie à la période de Noël, le chef de chœur rappelle que le librettiste Jennens l’avait rédigé pour la Semaine sainte et c’est bien le 12 avril 1742 qu’il a été créé à Dublin. «Il est vrai que la Passion de Jésus est traitée dans un très bref récitatif et que la joie y domine, et que c’est sans doute pour cette raison qu’on le joue durant la période de l’Avent. Mais on peut comprendre aussi que la mort ne soit pas forcément quelque chose de triste.» Symboliquement, ce sont les quelques mesures du fameux Alléluia! qui colorent toute l’œuvre.

Sous l’impulsion éclairante de l’ensemble baroque Fratres qui joue sur instruments d’époque et qui aime remettre en cause les automatismes de jeu, Christophe Gesseney a davantage mis d’accent sur les syncopes: «C’est un travail qui ne va pas de soi. Il faut tenir tête et je casse un peu les pieds aux choristes. Mais cela sonne très vivant, ça allège et surtout ça donne du relief à l’interprétation.» Un résultat qui stimule l’ébéniste qu’était jadis Christophe Gesseney, recréant des volumes et des profondeurs nouvelles à une œuvre faussement passe-partout.

(24 heures)

Lausanne, Saint-FrançoisJe 15 et ve 16 mars (20 h)Nyon, temple protestantSa 17 (18 h)Rens.: 076 569 49 60