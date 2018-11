Féerie mi-tendre, mi-drôle, «Cendrillon» scintille

L’Opéra de Lausanne ne transige pas sur la qualité de son spectacle pour jeune public. Sans être une révélation majeure, la «Cendrillon» de Pauline Viardot trouve dans la mise en scène magique de Gilles Rico et l’orchestration scintillante de Didier Puntos sa meilleure défense et illustration. Comme le notait Mathilde Serell sur France Culture à propos de Pauline Viardot, la valorisation du patrimoine passe aujourd’hui par la résurrection d’un «matrimoine» qui n’a jamaisjoui d’une attention équitable. Accompagné sobrement au seul piano, Didier Puntos a tiré une version pour douze instruments qu’il dirige du clavier; une symphonie continue et joliment colorée par la fraîcheur du Sinfonietta.

Créée en 1904 par la grande dame du chant, cette fantaisie légère ne rivalise évidemment pas avec la «Cenerentola» de Rossini. De mélodies simples en scènes courtes, on est plus proche ici du conte. Un lyrisme limpide se déploie autour des personnages sérieux: Cendrillon, incarnée avec délicatesse par Alexandra Dobos-Rodriguez, et le prince charmant de Jean Mianney, se faisant passer pour mendiant ou chambellan. Les aspects bouffes rappellent Offenbach, avec le trio grotesque des sœurs ridicules de Cendrillon et de leur père Pictordu (Béatrice Nani, Ada Elodie Tuca, Alexandre Diakoff). Gommant ce que le livret a de moralisateur, Gilles Rico fait de Cendrillon une fille d’aujourd’hui plongée par le rêve dans un monde enchanteur où le fantôme de sa mère se change en fée (Anne Sophie Petit). Décors, costumes et lumières diffractent l’espace. Les enfants sont bouche bée.