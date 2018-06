Festi’Cheyres régale

Le géant montreusien ne lui fait pas peur. Sur l’autre rive d’un autre plan d’eau, Festi’Cheyres étale une 12e édition farouchement gratuite le week-end du 6 au 8 juillet, alignant près de 30 formations sur les deux scènes de la plage de Cheyres, au bord du lac de Neuchâtel.

À l’œil ne signifie pas sans oreille, et le public familial n’empêche pas une jolie diversité artistique. On zoome ainsi sur The Last Moan, vendredi, excellent duo plus rock que blues, en apéro aux vétérans Unfold, très gentils Yverdonnois jouant depuis 1994 un metal hardcore très méchant. Samedi, Musique Chienne se goûte en découverte world, après le folk de Billie Bird et avant le ska de Two Tone Club. Dimanche pour les kids, toute la journée, avec la pop de Mize et la chorale du Super Chœur Au Taquet, tout un programme. (24 heures)