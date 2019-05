Gilad Atzmon souffle sur les braises bop

Une partie de la célébrité de Gilad Atzmon provient de ses prises de position tranchées. L’Israélien devenu citoyen britannique martèle volontiers ses théories antisionistes et, n’en déplaise à Emmanuel Macron, elles n’en font pas forcément un antisémite, même si ses détracteurs pensent facilement le contraire…

Mais réduire ce souffleur aussi essayiste et romancier à son militantisme serait oublier un peu vite ses formidables qualités musicales, que ce soit avec son Orient House Ensemble, ses formations plus «classiques» ou ses collaborations avec les Blockheads, Pink Floyd, McCartney.

À Lausanne, cet instrumentiste souple, puissant et intelligent, féru de bop et qui vient de signer un superbe enregistrement avec son confrère Alan Barnes, arrive en quartet avec Frank Harrison au piano, Yaron Stavi à la basse et Enzo Zirilli à la batterie. (24 heures)