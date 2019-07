Gstaad en bleu, blanc, rouge

Pour sa 63e édition, le Festival Menuhin de Gstaad – qui s’ouvrira ce jeudi soir – se pare des couleurs françaises. Après une année 2018 consacrée aux Alpes, c’est Paris qui sera cette fois à l’honneur. Christoph Müller, directeur de la manifestation, a voulu bâtir un pont entre la Ville Lumière et le Saanenland: selon lui, le public suisse alémanique n’est pas familier de la musique française, même si Gstaad est très proche de la Suisse romande et de l’espace francophone.

Le Festival Menuhin de Gstaad, ce ne sont pas moins de sept semaines de musique dans toute la vallée. Traditionnellement, la manifestation débute avec des récitals de musique de chambre dans les superbes petites églises de la région (Saanen, Rougemont, Château-d’Œx, Zweisimmen, Lauenen) pour se terminer par des concerts symphoniques sous tente à Gstaad même.

Armada française

Paname oblige, les musiciens français seront particulièrement nombreux cette année, notamment dans la première partie de la manifestation. La liste comprend, entre autres, la soprano Patricia Petibon, le violoncelliste Gautier Capuçon ou encore les chefs Christophe Rousset et Hervé Niquet. Les quatuors Modigliani et Debussy figurent aussi parmi les invités. Le pianiste Bertrand Chamayou sera l’artiste en résidence 2019; il se produira à plusieurs reprises, en solo ou en accompagnant d’autres musiciens. C’est lui qui a suggéré le compositeur Tristan Murail pour une création mondiale pour voix et orchestre.

La musique française sera également le plat de résistance des grands concerts symphoniques de la deuxième partie du festival, avec notamment la «Symphonie fantastique» de Berlioz, «Carmen» de Bizet, «Le carnaval des animaux» de Saint-Saëns et le «Boléro» de Ravel.

En outre, Christoph Müller a réussi à convaincre les fidèles de Gstaad de se frotter à la musique hexagonale. C’est ainsi que la violoncelliste Sol Gabetta jouera le «Concerto No 2» de Saint-Saëns et le clarinettiste Andreas Ottensamer interprétera Messiaen. Dans un autre registre, on ne manquera pas non plus Ute Lemper, qui viendra chanter Piaf, Brel, Ferré et Gainsbourg.

Le fondateur du festival, le violoniste Yehudi Menuhin, mort il y a 20 ans, attachait une grande importance à la transmission. C’est pourquoi la manifestation propose aussi de nombreuses classes de maître, notamment pour le piano, le chant, les cordes et la musique baroque. Mais le «bébé» de Christoph Müller, le projet qui lui tient particulièrement à cœur, c’est l’Académie de direction d’orchestre qu’il a mise en place il y a tout juste 5 ans. Elle accueille durant trois semaines de jeunes chefs talentueux qui répètent avec un orchestre professionnel. Qui sait, peut-être que le Karajan de demain tiendra la baguette à Gstaad cet été.