«Histoire du soldat» s’offre un centenaire dérangeant

Le Pays de Vaud s’apprête à vivre un anniversaire culturel d’importance. «Histoire du soldat», de Charles Ferdinand Ramuz et Igor Stravinski, a été créé au Théâtre municipal de Lausanne le 28 septembre 1918. Ce conte russe transposé «entre Denges et Denezy» n’avait connu qu’une seule représentation lors de la création, en raison de l’épidémie de grippe espagnole. Il a depuis fait le tour du monde dans toutes les langues, devenant un classique du XXe siècle. Cent ans après, jour pour jour et dans le même lieu, l’Opéra de Lausanne en proposera, en guise de célébration, une version très actualisée signée par la compagnie catalane La Fura dels Baus.

Depuis quelques semaines, ce spectacle dévoilé en avril du côté de Lyon a réactivé la querelle des anciens et des modernes. Avant même le début des représentations en Suisse. En osant présenter le soldat Joseph en GI suicidaire à son retour d’Irak, l’Opéra de Lausanne a fait un choix, courageux ou facile selon les points de vue, mais qui a le mérite d’interroger la notion de patrimoine culturel et la liberté que l’on peut avoir autour d’un héritage historique, fût-il familial, économique, moral et collectif.

La polémique a été lancée en août dans le courrier des lecteurs de «24 heures» par des personnes qui, sur la base des notes d’intention du metteur en scène et des photos de la première, estiment qu’il s’agirait d’une «trahison à l’esprit de l’œuvre», «à la mémoire culturelle vaudoise», et même à celles de Ramuz et de Stravinski. Cette fronde a d’ailleurs poussé Éric Vigié à se jeter dans la mêlée, déplorant surtout qu’on attaque une production avant de l’avoir vue. Dans sa réponse aux détracteurs, le directeur de l’Opéra défend une vision qui vise à «ne pas laisser mourir une œuvre sous le poids d’une convention figée et propre à l’étouffer».

Le débat, qui a également agité les réseaux sociaux, s’est naturellement poursuivi – sur un front toujours très militarisé – entre les défenseurs de l’intégrité des intentions des auteurs face au pouvoir du metteur en scène, «ce troisième homme, qui, au mépris du librettiste et du compositeur, s’arroge le droit de faire ce qu’il veut d’une œuvre tombée dans le domaine public», comme le décrit le compositeur Julien-François Zbinden.

Droit moral et droit d’auteur

Un autre compositeur d’origine lausannoise, Richard Dubugnon, a contacté «24 heures» pour rappeler la composante «morale» du droit d’auteur. Sur cette question, la loi fédérale sur les droits d’auteur (article 11) est claire: le créateur ou ses descendants peuvent «s’opposer à toute altération de l’œuvre portant atteinte à sa personnalité»). Autrement dit, si trahison il y a, c’est à l’auteur ou aux héritiers de se manifester, et c’est une question de droit privé. Un point qui mérite bien quelques précisions dans le cas de l’«Histoire du soldat»! L’œuvre n’est pas encore tombée dans le domaine public. En Suisse et dans la plupart des pays, les œuvres sont protégées par le droit d’auteur pendant 70 ans après la mort de leur auteur. Contrairement à l’ensemble des textes littéraires de Ramuz, qui ne sont plus protégés depuis 2017, «Histoire du soldat» le sera encore pendant 23 ans, car son coauteur, Igor Stravinski, n’est décédé qu’en 1971. Par conséquent, pour toute diffusion ou représentation, les ayants droit doivent donner leur accord – et perçoivent une rémunération.

Dans le cas du spectacle fraîchement créé, des démarches ont-elles été menées auprès des héritiers des deux célèbres artistes? En Suisse romande, c’est souvent la Société suisse des auteurs (SSA) qui est chargée de la gestion de droits d’auteur pour la scène et l’audiovisuel, protégeant les droits patrimoniaux (la rémunération) de ses membres, veillant également au respect de leur droit moral. Son directeur, Jürg Ruchti, à Lausanne nous a confirmé que la procédure avait été réalisée en bonne et due forme et qu’il n’y a pas eu de réaction des héritiers suite à la création du spectacle à Lyon. Une information qui nous a été confirmée par les intéressés, via une réponse officielle des représentants de la famille d’Igor Stravinski. Dans un courrier envoyé par son représentant, elle écrit: «La famille Stravinski n’a pas été conviée à cette représentation (…). Par conséquent, elle ne peut pas s’exprimer sur cette production.» Elle précise aussi qu’«elle ne cautionnera pas des adaptations de la composition, qui sortiraient du cadre de l’interprétation». Ce dernier point est important, car, comme le précise Jürg Ruchti, «la mise en scène est une interprétation, ce qui donne une certaine liberté, une marge de tolérance. Par contre, s’il y a adaptation (modification), une demande d’autorisation spécifique doit être faite.» Selon l’Opéra de Lausanne, cette «Histoire du soldat» version 2018 ne constitue pas une adaptation. Dans la mise en scène signée Àlex Ollé, quelques libertés ont été prises. Mais l’intervention la plus importante touche, certainement, au texte. Et non pas à la musique ou à la structure globale de l’œuvre, avec l’ajout ou la disparition de parties essentielles.

Le soldat (interprété par Sébastien Dutrieux) fusionne sa voix à celles du lecteur et du diable. Pour coller à l’actualité, des termes ont été modernisés et des extraits d’une lettre d’adieu d’un soldat américain ayant combattu en Irak sont lus en introduction de chaque partie. Des changements qui choquent certains puristes mais n’effraient, pour l’heure, pas la famille Ramuz. «Nous avons un agent qui traite ça pour nous et qui regarde si la proposition est valable, précise Christophe Brossard, mari de l’arrière-petite-fille de Charles Fer

dinand et représentant des ayants droit. Il nous est évidemment difficile de donner un avis sans avoir vu le spectacle! Personnellement, je me réjouis de le découvrir. Après, on peut ne pas être satisfait, et le public choisira. Il est vrai qu’ici, tout ce qui a trait à Ramuz semble gravé dans le marbre. Mais nous sommes surtout contents que l’œuvre de Ramuz vive, qu’on s’en préoccupe et que ça touche les gens.» Manifestement, c’est le cas depuis un siècle, et le soldat qui «marche depuis longtemps déjà» n’est pas près de poser définitivement son sac.

«Nous n’obligeons personne à venir!»

Éric Vigié l’avoue aujourd’hui: il s’est fait un peu prier par son conseil de fondation pour programmer le chef-d’œuvre de Ramuz et Stravinski à l’occasion du centenaire. Parce que ce n’est pas un opéra, et qu’Omar Porras en avait présenté une «très jolie» version il y a tout juste deux ans, en ouverture de sa première saison à Kléber-Méleau. «Dans ces conditions, commente le directeur de l’Opéra de Lausanne, il nous fallait une signature d’envergure comme La Fura dels Baus, qui rende justice au côté pionnier de Ramuz et Stravinski et revisite la pièce en étant fidèle à l’esprit.»

Dans cette coproduction avec l’Opéra de Lyon et celui de Montpellier, Lausanne joue selon lui dans la cour des grands: «Àlex Ollé fait un énorme travail sur le mythe de Faust, chez Berlioz, Gounod, Boito et sa lecture du dédoublement de personnalité du soldat est fantastique. Mais si ça viole le «droit moral» de certains, nous n’obligeons personne à venir! Pour moi, le résultat n’est jamais gratuit; c’est actuel, universel, surréaliste et extrêmement bien fait.» Éric Vigié assure que la clé de la réussite d’une mise en scène moderne tient dans un tout où les interprètes sont à la hauteur de l’enjeu: «Si l’écrin n’est pas aussi magnifique que le bijou, on déprécie le bijou.»

Quant à une éventuelle reconstitution historique que d’aucuns auraient attendue, Éric Vigié la balaie sans ménagement: «Nous ne sommes pas dans un musée et ne faisons pas dans le documentaire, mais du théâtre vivant pour les vivants. D’ailleurs, on a très peu de traces de la première. Et si on devait refaire toujours les mêmes mises en scène qu’il y a 100 ans, personne ne viendrait. Oui, le «3e homme» (ndlr: le metteur en scène) est important et ce sont les grands artistes des années 70 et 80, les Chéreau, Friederich, Ponnelle, Decker, venus du théâtre dramatique, qui ont dépoussiéré l’opéra. Grâce à eux, il a retrouvé du public et de l’argent.»

Opéra de Lausanne: vendredi 28 septembre (20h), samedi 29 (15h et 18h) et dimanche 30 (11h et 15h). www.opera-lausanne.ch (24 heures)