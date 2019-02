Huawei prolonge la 8e symphonie de Schubert

Les mystères d’une composition inachevée

La 8e symphonie de Franz Schubert demeure mystérieuse. Non pas parce que l’Autrichien n’en a écrit que deux mouvements – ce n’est pas la première fois qu’un grand compositeur n’achève pas l’une de ses œuvres – mais parce que personne n’en connaît la raison. «Schubert n’est mort que six ans après l’avoir entamée et a laissé des indications pour le 3e mouvement même s’il ne l’a jamais publié de son vivant», indique Patrice Morandeau, vendeur de partitions musicales. «Peut-être pensait-il que son travail n’était pas bon ou comptait-il le reprendre plus tard avant de l’oublier? Certains pensent que, pratique assez courante à l’époque, surtout pour un compositeur aussi prolixe que lui, il a utilisé son troisième mouvement dans une autre œuvre, le «Rosamunde.» Ce n’est pas tout. Cette symphonie a été entamée en 1822, à un tournant de la musique classique. «La musique sort alors du classicisme de Mozart et Haendel et se dirige vers le romantisme», indique Aurélien Sabouret, premier violoncelle solo de l’Opéra national de Paris. «Elle est donc moins stéréotypée qu’elle ne l’aurait été vingt ans plus tard, ce qui rend l’expérience compliquée.» La structure de la symphonie n’évolue pourtant pas fondamentalement. Elle est généralement composée de quatre mouvements: le premier est rapide, le second lent, le 3e est un menuet, c’est-à-dire une danse à trois temps d’une allure modérée à l’époque de Schubert qui devient plus rapide avec les romantiques, et finalement un rondo, mouvement vif semblable à une chanson à refrains. Le violoncelliste rappelle que des musicologues ont déjà achevé cette 8e symphonie au cours des siècles passés. «Ces versions ne se sont pas imposées car, au-delà du fait que personne ne sera au niveau de Schubert, la modifier signifie toucher à son authenticité. Le public n’est dès lors pas tellement intéressé.» T.B.