«J’aime provoquer le kitsch»

Trois ans après son premier concert au festival de Montreux, Juliette Armanet y revient avec dans son sac un premier album sacré Révélation de l’année aux Victoires de la musique. Joli parcours. La chanteuse et pianiste de 34 ans diffuse dans l’univers de la chanson française cette fragrance pop à 360 degrés dont se repaît la nouvelle génération d’auteurs-interprètes. Cette ancienne journaliste – elle a notamment réalisé «Éloge de la jupe» il y a sept ans pour Arte – est devenue en 2018 l’une des têtes de file de la variété retrouvée. Mélodies sucrées sur lit de synthétiseurs, piano cristallin pour accompagner les chants d’amours frissonnantes. Il y a du phénomène dans l’air. Au bout du fil, entre deux concerts, Juliette Armanet porte un regard très conscient sur son œuvre naissante. Où l’on commence, c’est logique, par discuter d’antiques et froufroutants claviers…

Des synthés, vous en mettez un paquet en introduction de vos concerts. Un plaisir régressif?

Mmmh… Je ne vous sens guère convaincu.

Au contraire! Ce son des années 80 est encore séduisant!

C’est le fameux Yamaha DX7: ça donne une couleur années 70-80. Prince, Éric Serra, Twin Peaks. À l’eau de rose, kitsch, glam…

«À l’eau de rose»?!

Je joue dans des salles assez conséquentes. J’avais envie d’une certaine démesure. Cette introduction, c’est un générique à la Barry White, un clin d’œil à une esthétique décomplexée.

En quoi êtes-vous décomplexée?

Par rapport à la variété française, en regard de l’esprit de sérieux qui prévaut dans une certaine chanson à texte. Face aux notions de bon et de mauvais, j’aime l’idée qu’il y a une frontière avec laquelle on puisse flirter. Être décomplexé, c’est s’autoriser à jouer de cet équilibre.

L’antagonisme entre chanson populaire et chanson littéraire n’a plus cours?

Il est possible de faire une musique populaire sans renoncer au littéraire. Dans cette loge d’où je vous réponds, les murs sont couverts de photos de Bashung. Voilà un exemple majeur d’une œuvre traversée de textes complexes, mais populaire. Ce grand écart est la chose la plus forte qui soit. Je préfère rester modeste mais, oui, c’est ce à quoi j’aspire.

Parlons des années 80: pourquoi cette période vous séduit-elle tant?

Parce que c’était l’âge d’or de la musique populaire française. Avec les seventies. Mais je ne me suis jamais posé cette question. J’écoute aussi bien «Cœur de rocker» de Julien Clerc que du Robert Wyatt, la bande originale du film «Vertigo» que du Laurent Voulzy. Bonne ou mauvaise, qu’importe, tant que la chanson parle.

Le kitsch a ses avantages?

C’est toujours assez drôle d’outrepasser la mesure. Surtout en français, une langue qu’on n’ose pas trop malmener. C’est l’affaire d’une nouvelle génération. J’aime provoquer le kitsch.

Jouer des codes, c’est aussiune affaire d’image?

Mes photos promotionnelles n’ont pas un sens littéral, mais pour objectif de créer une distance, un mystère, de l’autodérision aussi, voire de la gêne. Et de l’ambiguïté. Je fais partie de cette génération un peu mutante qui s’empare des codes de genre. Mai 68 interrogeait il y a cinquante ans les rapports entre hommes et femmes, l’homosexualité. La société a considérablement changé. Nous, enfants de cette réalité, avons un terrain de jeu ouvert. Rien n’est encore clair. Mais cette nouvelle ère, nous la vivons concrètement. En chanson, on doit à la chanteuse Christine and the Queens d’avoir lancé le débat.

Vos chansons parlent souvent d’amour dans la douleur…

Vieux paradigme: on n’écrit pas le bonheur, on le vit. Je me souviens d’avoir ressenti des choses assez violentes dans mes relations. Or, le malheur entraîne l’introspection. C’est le besoin de catharsis, de guérison.

