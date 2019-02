Jeune dieu passé vieux sage

Le cheveu a blanchi et poussé, la voix n’a pas changé. L’enthousiasme? Adolescent! Franz Treichler le dit lui-même: il est en mode Young Gods, depuis quatre ans que le plus important groupe de rock suisse a retrouvé une dynamique en même temps que Cesare Pizzi, l’artilleur électronique des tout premiers jours. Treichler a beau mépriser les rétroviseurs («La nostalgie, c’était vachement mieux avant!»), il n’a pas été vain d’aller chercher dans le passé des «Jeunes Dieux» les clés de leur avenir.

Des caves aux squats, des scènes européennes aux festivals internationaux, trente-cinq années se sont écoulées pour le trio qui transforma l’avant-garde electro en pavés rock’n’roll, influença U2 et Nine Inch Nails, tenta cent aventures multidisciplinaires sans jamais baisser pavillon. À 57 ans, Franz Treichler peut se réjouir de la sortie, le 22 février, de «Data Mirage Tangram», premier album depuis 2010, et de la tournée qui s’ensuivra. «J’adore le travail en équipe, on rigole toujours beaucoup. Et c’est d’autant plus rigolo quand t’es une bande de vieux sur la route, à râler parce qu’il faut porter le matos.»

Publier un «vrai» disque des Young Gods, cela s’imposait pour marquer que le groupe revenait à son cœur de métier?

Oui. On aime sortir du cadre, essayer des trucs, mais on avait besoin de revenir au centre, avec les expériences glanées chacun de notre côté. Jusqu’en 1996 et «Only Heaven», on avait une dynamique de groupe classique: album, promo, tournée. Puis, suite à de mauvaises expériences avec notre label, on a voulu retrouver des structures plus alternatives et se diversifier.

Ce fut un changement contraint, après l’expérience des majors américaines? C’était quand même un choix. On s’est rendu compte que pour vraiment percer aux États-Unis, on aurait dû y vivre. En 1989, lors de la première tournée, on jouait dans les mêmes clubs que Nine Inch Nails. Quand nous sommes revenus en 1992, ils n’avaient pas arrêté de sillonner le pays, et ça fait toute la différence.

Vous n’avez pas réfléchi à l’idée d’y rester?

Si. J’y ai vécu toute l’année 1994, à New York. On avait nos familles en Suisse, on se sentait trop «européens». C’est en tout cas comme ça que le label nous a qualifiés quand, déçu, il a écouté «Only Heaven», la suite du carton de «TV Sky». «Trop européen!»

Les États-Unis demeurent-ils un fantasme?

On reste toujours accroché à ses idoles de jeunesse. Moi, c’était Woodstock, The Doors, Richie Havens, avant que le punk ne secoue le truc. Après, quand «TV Sky» a cassé la baraque, on a reçu cinq propositions de majors. Trois sur la côte est, deux en Californie. Elles nous ont payé tous les frais pour aller à leur rencontre, avions, limousine, la tournée des grands-ducs. Le vrai cliché américain! Anthropologiquement parlant, je suis très curieux d’y retourner, la dernière fois remonte à 2008. Rien que les demandes de visas – un enfer! – montrent que c’est devenu autre chose.

En 2014, Alain Berset vous a remis en votre seul nom le premier Prix suisse de la musique, nanti de 100 000 francs. Cela a-t-il motivé des vexations au sein du groupe?

C’est difficile à dire. Je pense que c’était ambigu. Bon, les Gods n’existaient plus vraiment à cette époque, Al Comet était déjà parti et Cesare pas arrivé. J’ai entendu après coup des rumeurs comme quoi ils ne voulaient pas récompenser un groupe de rock car ils craignaient de donner une mauvaise image à cette première édition – c’était plus élégant d’honorer un artiste «multi», en lien avec la musique, la danse, le théâtre, etc. Je n’en sais rien, en fait.

L’ado Franz aurait-il refusé cet honneur d’État?

T’es fou? (Rire) Prends l’oseille et tire-toi, voyons! Sous la surface, la Suisse n’est pas qu’un joli nuage doré de démocratie directe. Les banques, les armes, le fric… Mais ce n’est pas pour autant que je n’aime pas ce pays. J’apprécie sa diversité, par exemple, qui reste solide. Aussi son développement culturel, sa curiosité, son offre artistique. Si tu compares aux années 70, ce n’est plus le même pays. On a aux postes à responsabilités quelques mecs qui balayaient les premiers clubs de rock.

Mais peut-on y faire pousser des rock stars?

Certains pourraient s’y essayer, pourquoi pas? Mais pour ça, il faut l’habit ET la musique, sinon tu n’es qu’un clown. L’exubérance, la provocation n’ont jamais été mon truc. Au contraire, j’ai toujours essayé de passer inaperçu. Je suis un musicien, viscéralement. J’essaie juste de comprendre cette communication étrange entre des gens, qui devient une forme d’art et dépasse celui qui la joue.

Il semblerait que les Young Gods, bien que chantant en français à leurs débuts, n’aient jamais connu le Röstigraben. L’époque était différente? C’est vrai, on a tout de suite été les enfants du pays. Après, on a eu Üse à la batterie, un Zurichois, mais je chantais en français et le public s’en foutait. La langue, en Suisse, est un faux problème.

Si vous deviez revivre une année de l’histoire des Young Gods, laquelle choisiriez-vous?

Impossible d’isoler, vraiment. C’est un long voyage, continu. Et on a toujours réussi à prendre quelque chose de nos concerts, même quand la magie était moins forte en coulisses. Sur scène, tous les musiciens des Young Gods ont toujours été assez bons pour être vraiment dans la musique le moment venu. Moi, je suis privilégié, j’ai la meilleure place. Quand je vois les gens, l’euphorie, les points d’interrogation qui flottent… Je me souviens de notre concert au Bataclan, à Paris, à la sortie de «TV Sky», un truc vraiment magique. Ou le spectacle sur Woodstock, en 2005 au parc des Bastions, à Genève. Dans ces moments-là, quand tout le monde est sur la même onde, la musique prend totalement son sens. Tout décolle.

Vous n’avez pas d’enfant. C’était la création de trop?

C’était un choix, effectivement. Pendant longtemps, un enfant ne cadrait pas à mon mode de vie et aux priorités musicales que je me fixais alors. Je n’ai pas de regret, c’est comme ça. Après avoir été longtemps réfractaire, j’ai accepté l’idée que cela pouvait arriver, que c’était une chose à vivre quand on est en couple – créer une famille – et que j’assumerais cela le cas échéant. Mais ça ne s’est pas fait, voilà. (24 heures)