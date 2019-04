Joshua Weilerstein quittera l’OCL en 2021

Ce n’est ni une surprise ni une nouvelle réjouissante: Joshua Weilerstein ne prolongera pas son mandat de directeur artistique de l’Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) après la saison 2020-2021, a annoncé l’orchestre ce jeudi. Même si Alexandre Curchod évoque ce départ avec tristesse, le président de la Fondation OCL ne se faisait guère d’espoirs: «Il n’est à la vérité pas surprenant qu’un jeune chef talentueux ne reste pas dix ans dans le même orchestre. Dans le milieu classique, où les chefs bougent beaucoup, un mandat de six ans est déjà appréciable.»

Quand le chef américain avait été nommé fin 2014, à l’âge de 27 ans seulement, c’était un peu le saut dans l’inconnu, même si tous les intéressés vantaient son énergie, son talent et son sens aigu de la communication – à raison. Le directeur artistique avait signé un contrat de quatre saisons prolongeables de deux. Et effectivement, en 2017, l’orchestre et le chef avaient prolongé le mandat comme prévu. Mais pas au-delà. «Il a d’autres projets ailleurs, indique Alexandre Curchod, et estime que c’est le bon moment de s’en aller.» «Je suis convaincu que la fraîcheur et de nouvelles perspectives sont aussi précieuses pour l’orchestre que la longévité et la stabilité», a expliqué Joshua Weilerstein dans son communiqué. En déplacement, il n’était pas joignable hier pour commenter sa décision.

Le passage de Joshua Weilerstein à Lausanne aura-t-il été une étoile filante ou un feu d’artifice? Les deux sans doute: ses initiatives commencent à gagner en ampleur au moment où il prend ses distances. Mais il reste plus de deux saisons pour apprécier l’effervescence qu’il communique aux musiciens. «Les choses se passent bien musicalement et personnellement, confirme Alexandre Curchod. Son travail est totalement positif par rapport au répertoire et sur sa manière d’allier musique classique et décontraction.» Ses prises de paroles toujours percutantes en début de soirée, l’essor des concerts Découvertes et Portes-ouvertes, le club OCL et ses afters sont à mettre au crédit d’un chef bouillonnant d’idées pour élargir l’audience. Le New-Yorkais reviendra à Lausanne le 1er mai pour présenter son avant-dernière saison 2019-2020, avec de grosses surprises à la clé.

Joshua Weilerstein a fait son annonce suffisamment à l’avance pour faciliter la recherche d’un successeur, estime Alexandre Curchod, qui a déjà mis sur pied un groupe de réflexion, sachant que ce processus peut prendre du temps. «Je veillerai à ce qu’on soit le plus efficace possible pour trouver un chef inventif et maintenir le niveau d’excellence.» C’est que le président de la Fondation OCL est confronté à un double défi: Benoît Braescu, le directeur exécutif, quittera aussi ses fonctions en 2020. «Heureusement, les deux départs ne sont pas simultanés, rassure Alexandre Curchod. Benoît Braescu aura fait dix ans d’orchestre à ce poste qui demande beaucoup d’énergie. Nous nous donnerons les moyens d’assurer une transition harmonieuse.» (24 heures)