Justin Bieber dans la galère de l’âge ingrat

Justin Bieber avait quitté les projecteurs en 2017, sur les rotules après avoir annulé les dernières dates d’une tournée mondiale gigantesque. De nouveau sur pied, l’ex-enfant star se devait d’assurer un retour fracassant en ce début d’année. Réussi: son nouvel album, «Changes», sorti pour la Saint-Valentin (on ne change pas un lover) est numéro un des charts, aux États-Unis comme en Suisse.

On pensait pourtant le chanteur canadien en difficulté, après qu’il a dû expliquer à ses fans sur Instagram comment hisser son nouveau single peu convaincant, «Yummy», au top des plateformes musicales. Mais la promotion massive autour du come-back de la pop-star, qui vient de fêter ses 26 ans le 1er mars, a finalement porté son disque au sommet.

Depuis fin janvier, le terrain était balisé par la série documentaire en dix épisodes «Seasons», qui retrace les trois dernières années tumultueuses de «Bieb’s» et n’est visible que sur YouTube, dont elle affole les compteurs. Il s’agit là d’un juste retour des choses, le Canadien s’étant fait repérer sur cette plateforme par le chanteur Usher et le manager Scooter Braun, en 2008.

Il n’avait alors que 14 ans. Le jeune musicien, visage de poupon, voix d’ange et mèche de cheveux plaquée, a été propulsé au sommet du star-système en un temps record. Et a rapidement subi toutes les affres provoquées par la célébrité et l’exposition médiatique à excès. C’est ce qu’il raconte face caméra dans «Seasons», qui suit la trame narrative classique d’une bonne success story hollywoodienne en trois actes: succès, chute, renaissance. À la manière d’une autre ex-enfant star chérie de l’Amérique, Miley Cyrus, passée d’actrice Disney à ado turbulente montrant sa langue et ses fesses, jusqu’à revenir assagie, en 2017, renouant avec la country de papa et préférant désormais les santiags à la MDMA.

Contrairement à «Never Say Never», premier film documentaire à la gloire de Justin Bieber en 2011, la série ne fait pas l'impasse sur ses addictions et ses sorties de route. Bien au contraire. Tout y passe: le burn-out, les pétages de plombs, la drogue, le repli sur soi, son caisson à oxygène pour lutter contre ses angoisses, ou encore son diagnostic de la maladie de Lyme. S’il opte pour une communication sans tabou sur ses failles, c’est pour mieux vendre sa rédemption. Et s’assurer que le message passe bien. Malgré ces trois années peu glorieuses, Justin a changé. Du moins c’est ce que veut nous faire croire «Seasons» et son disque au titre plus qu’évocateur: «Changes».

Exit le gamin qui chantonne pour des adolescentes en fleurs. Justin est devenu un homme. Un homme qui assume ses déboires, fait table rase de ses démêlés avec la justice (ndlr: il a été inquiété à deux reprises, en 2014, pour excès de vitesse et pour agression d’un chauffeur de limousine) ou de sa relation tumultueuse avec l’autre ex-enfant star (décidément), Selena Gomez. Et surtout un homme éperdument amoureux de sa femme, le mannequin Hailey Baldwin, qu’il a épousée à l’automne dernier et à qui il «doit tout» et dédie entièrement son disque. La rédemption par l’amour, donc. Sans oublier Jésus, évidemment, l’autre indispensable à la vie de ce jeune catholique pratiquant.

Marionnette

En se livrant à cœur ouvert, Justin Bieber dénonce une célébrité maladive et prétend aujourd’hui se libérer de ses chaînes, tourner définitivement la page de l’enfant star pour laisser éclore le chanteur de R’n’B mature qui parle de ses émotions. Pourtant, il n’est jamais paru aussi nubile et fragile que dans «Seasons».

En dévoilant son intimité, le documentaire le décrit explicitement en marionnette manipulée par le star-système mais le le place implicitement dans une position où les erreurs pourraient se répéter. La mise en scène outrancière de son mal-être comme la caméra intrusive qui lui colle aux baskets contredisent tout le propos d’un homme libre et solide: Justin au studio, Justin câline sa chérie, Justin mange des céréales, Justin joue au foot, Justin se brosse les dents, Justin regarde Netflix, Justin part en vacances.

En résumé, Justin n’est jamais tranquille. Après que ses proches, ses managers et même son personnel de sécurité ont témoigné de l’incroyable bonté de leur chouchou, un «médecin» en blouse blanche va même jusqu’à expliquer à quel point la célébrité est dure, et pourquoi un jeune cerveau est incapable de l’encaisser (sic).

Au milieu de tout ça, la star semble toujours fragile et troublée. Ses jambes tremblent nerveusement, il parle à voix basse, la tête dans ses coudes, le regard vers le bas, raconte l’effort qu'il lui faut pour sortir du lit le matin. Artistiquement aussi, le «changement» tant rabâché n’est qu’illusion (lire encadré). Et de nouvelles jeunes stars commencent à se bousculer au portillon. En tête Billie Eilish, grande gagnante des derniers Grammy Awards, qui, avec sa dark pop teintée d’electro, est bien partie pour amener une nouvelle vague de baby-stars à la maturité et à l’univers déjà bien affirmés.

La jeune artiste de 18 ans assure d’ailleurs la pub de Justin dans «Seasons» en témoignant son affection. Le Canadien lui rend la pareille dans une récente interview donnée à Apple Music, profitant de la mettre en garde sur sa jeune célébrité: «Je ne veux pas qu'elle perde la tête et qu’elle vive ce que j’ai traversé.» Pour le moment, Justin Bieber est toujours numéro un.