L’art essentiel de (bien) ranger ses disques

La question est simple: est-il moralement acceptable que, dans une discothèque, Mozart soit accolé à Motörhead? Les Beatles aux Bee Gees? Bach à Bastian Baker? Dit autrement: les amoureux des vinyles déploient-ils dans l’art du rangement de leurs galettes la même passion ingénieuse qui leur fait fuir la froideur du son numérique et de ses grilles de classement informatiques, automatisées et sans âme?

«Classer/penser» a écrit Georges Perec, qui pensait plutôt bien. Avant lui, dans son «Organon», Aristote a défini les catégories comme base de toute logique. Dans «Le nom de la rose», Umberto Ecco fait de la bibliothèque un instrument de savoir interdit, donc de pouvoir. Et pourtant aucun de ces grands esprits n’a pu déterminer définitivement si un disque de Michel Sardou doit se ranger à la lettre M, ou S, ou sous le genre «chanson française», ou au rayon chronologique de la période 1970-1980, ou dans le casier des compilations (car chacun possède de Michel Sardou au moins un Best of), ou sous l’étiquette «gueulard de droite».

Bref, le rangement et le classement des vinyles (mais aussi des CD) demeurent un débat ouvert. Selon le collectionneur, il sera un exercice d’heureuse improvisation permanente ou de rigidité dogmatique, un jeu de Tetris récréatif ou un casse-tête angoissant pour peu que l’on possède 26 000 LP (33-tours) et 40 000 45-tours, à l’instar du DJ britannique John Peel à sa mort en 2005 (il avait construit un entrepôt au milieu de ses vergers pour stocker son trésor). La bonne forme du 33-tours

Le Disquaire Day, raout mondial qui met à l’honneur les échoppes résistantes à l’hégémonie du streaming et du MP3 (lire ci-contre), n’arrangera pas les choses. Samedi, partout dans le monde, les stocks des particuliers se garniront de quelques nouvelles pièces glanées auprès de leurs disquaires favoris, suivant la tendance désormais connue de la relative bonne forme du format 33-tours auprès des puristes et des mélomanes. Se rendre au comptoir, humer les bacs à disques, tâter le carton, tailler le bout de gras avec le vendeur… Autant de pratiques qui remettent la musique au centre de la vie plutôt que dans le flux digital d’une usine à clics. En aval, le rangement de ses disques participe de ce même plaisir d’avoir sous les yeux, sous la main et dans la tête des albums qui ont accompagné une existence, comme une géographie intime, une masse de souvenirs objectivés marquant un choix dans l’infini de la production musicale.

110 pages en mode pratique

Frédéric Béguin et Philippe Blanchet ne disent pas autre chose dans «L’art de ranger ses disques». Sous sa forme fantaisiste et un titre emprunté à Ovide, les auteurs ont tout de même rempli 110 pages d’un manuel pratique envisageant TOUS les paramètres du classement (face A) puis du rangement (face B). En vrac: les limites de l’ordre alphabétique comme des catégories trop personnelles; le cas des maniaques de la fiche; le dilemme du partage éventuel de sa discothèque avec l’être aimé (et de la répartition tout aussi complexe des disques au moment de la séparation); la phobie du déménagement; la Grande Peur de l’hiver 2014 à l’annonce de l’arrêt de production des armoires Expedit chez Ikea; les ennemis du disque que sont la chaleur, l’humidité, les enfants, les animaux de compagnie et surtout le copain qui emprunte «pour le week-end» et ne rend JAMAIS. «J’ai perdu beaucoup d’amis à cause de ça, ils me manquent beaucoup moins que mes disques», résume Jean Daniel Beauvallet, rédacteur en chef des «Inrocks», parmi les nombreux témoignages garnissant le recueil — dont celui, savoureux et érudit, de Robert Crumb, fou de… 78-tours.

Robin Girod, guitariste et cogérant de Cheptel Records

«Je classe mes 3000 LP par style. Simplement. Puis, dans chaque style – le jazz par exemple – je trie par labels (Impulse, Verve, Enja). Ensuite, j’organise chaque label selon les instruments tenus par les leaders, et chronologiquement. Ainsi, je mets Lee Morgan parmi les trompettistes de Blue Note selon les dates de sortie de ses disques.

Mais que faire quand un musicien (John Coltrane par exemple) est à la fois chez Blue Note et Impulse? Alors je recommence tout et classe non plus par label mais par artiste. C’est alors que je réalise que les tranches des disques Impulse font sens si elles sont placées les unes à côté des autres! Alors je recommence encore. C’est la folie perpétuelle!»

Bastien Arnold, DJ, programmateur de «La face B» sur Couleur 3

«Ça tombe bien, je viens de passer le week-end à trier mes 45-tours. J’ai un système plutôt classique, mais qui devient compliqué avec la quantité (ndlr: il possède 5000 LP). Pour certains genres comme le jazz, le funk, les bandes originales, le rock anglo-saxon, la disco et la new wave, j’ai une catégorie principale qui couvre les années 1960 jusqu’au milieu des années 1980, soit la période où ce genre a existé au top. Dans cette catégorie, je classe par thèmes, pays, années. Pour la musique du monde, je classe par continent, puis pays, artistes et genre.

Les années 1950 et la pop eighties ont aussi des catégories à part. Idem pour toute la musique depuis 2000 à nos jours. J’ai aussi un coin avec des disques que je prends régulièrement en mix. Je n’organise pas par ordre alphabétique, ça prendrait trop de temps. On est là pour écouter la musique, pas que pour la trier!»

Yann Marguet, comique

«Je classe mes vinyles par degré de proximité du bassiste avec la famille Ferrero (Kinder, Nutella, etc.). Si le groupe en question ne dispose pas d’un bassiste, alors un classement basé sur le volume capillaire du membre le plus humble du groupe s’applique. Ça peut sembler être un gros travail, mais comme j’ai zéro vinyle et zéro , ça ne me prend pas trop de temps.»

Emmanuelle Antille, cinéaste

«J’ai établi deux catégories: les vinyles récemment acquis ou reçus – des 33-tours pour la plupart – empilés pêle-mêle à côté de ma valise platine, régulièrement écoutés et admirés (les pochettes des Sonic Youth pour ne citer qu’elles).

Et puis tous les autres, principalement des reliques eighties sous format 45-tours, soigneusement et heureusement endormis dans un vieux carton de Moët et dont quasi aucune pochette ne correspond à son contenu, Jeanne Mas abritant les Scorpions et Axel Bauer le très musclé «Tarzan Boy»!»

Émilie Zoé, musicienne

«Je trie mes vinyles (je n’ai presque pas de CD) dans trois rayons d’étagère, en fonction de la fréquence à laquelle je les écoute: ceux que je préfère et que j’écoute régulièrement dans le rayon de gauche, ceux que j’écoute le moins tout à droite. J’ai aussi une petite zone «musique des copains», où je rassemble les disques des groupes que je connais personnellement.

Ce n’est pas très bien classé, peut-être parce qu’en plus d’être relativement bordélique, j’aime le fait de devoir passer un moment à chercher un disque, ce qui me fait parfois tomber sur un autre dont j’avais oublié l’existence et que je profite de réécouter.»

Francis Baudevin, collectionneur, enseignant à l’ECAL

«J’ai un classement à la fois conventionnel et personnel. Je trie par genres ou par instrumentistes (surtout pour le jazz: je groupe les pianistes ensemble, saxophonistes, guitaristes, etc.). La discothèque est le lieu du rangement vertical, mais j’utilise aussi le plancher pour un classement horizontal: des piles plus éphémères s’y développent, et elles me semblent plus amusantes.

J’y ai notamment les disques dont les pochettes montrent le ciel et ses nuages, ou encore des bâtisses, maisons, fermes, usines, églises… J’ai aussi une récente série «chapeaux», avec des hommes et des femmes portant fièrement un galurin: des Noirs, des élégants, des cow-boys, de la country, du folk, du disco, du jazz, de la pop, de l’avant-garde, etc.

Parfois cela donne matière à exposition ou une publication, comme dans le cas des pochettes sur fond jaune, ou celle des guitares sans musiciens. Je m’intéresse aussi au monde ferroviaire: il y a du reste quelques guitares sur des wagons, et des guitares avec des chapeaux! Ce sont aussi ces recoupements des différentes catégories qui m’intéressent.»

Thomas Lécuyer, programmateur Blues Rules

«Je classe d’abord par style: soul, jazz, rock, blues, années 1980, répertoire français, reggae, disco, funk, vrac actuel, musiques de films et disques pour enfants. Puis j’opère des sous-catégories, par artistes que j’affectionne particulièrement: Ray Charles, dont j’achète les vinyles de manière quasi compulsive, Stevie Wonder, Prince, Beach Boys, Supertramp, etc.

Je rachète en vinyle des CD que j’ai aimé plus jeune. Mes enfants, de

