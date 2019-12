La Fête des Vignerons en sons ou en images

Parus simultanément pour être glissés sous le sapin, la vidéo et la bande-son de la Fête des Vignerons n’ont pas vécu la même genèse. Si la publication du DVD, coproduit par la RTS, allait de soi, la Confrérie n’avait pas mis sa priorité sur la parution de la musique, ni sur l’édition des partitions. «Dans la situation financière actuelle, le CD n’était pas gagné, constate Jérôme Berney, l’un des trois compositeurs. Nous sommes donc très heureux que la Confrérie ait pu concrétiser cette publication. Il faut dire que la demande est très grande.»

Bouclé en un mois intense d’écoutes et d’échanges avec Valentin Villard et Maria Bonzanigo, les deux autres compositeurs, Céline Grandjean, cheffe de chœur, et David Weber de l’équipe de la régie son, le coffret de VDE-Gallo tient ses promesses. Les auteurs ont non seulement pu choisir pour chaque morceau la version la plus satisfaisante (toutes les représentations ont été enregistrées), mais ils ont aussi pu écouter pour chaque version différentes variantes de mixage.

«En très peu de temps, David Weber a fait un travail phénoménal, s’enthousiasme Valentin Villard. Nous avons fait ressortir toute la palette sonore, la clarté du texte.» L’absence des images peut, à l’écoute de certaines pages instrumentales, donner une impression de statisme et de monotonie. Par contre, on saisit beaucoup mieux l’architecture des pièces, et tout un monde souterrain de couleurs («Bourgeons!») et de polyrythmies («Vendanges I et II») qui échappent aux spectateurs d’un jour.

Le tandem vaudois regrette en revanche de ne pas avoir été consulté pour l’édition du DVD, dont le rendu sonore est bien moins soigné. Le coffret est cependant généreux avec 3 disques comprenant le spectacle de jour, celui de nuit (avec ou sans commentaires) et le couronnement du 18 juillet. Avantage sur le disque, les sous-titres, facultatifs, permettent de lire les textes chantés.

Le chantier auquel les compositeurs s’attellent maintenant avec énergie, c’est l’édition des partitions. Ils se réjouissent de pouvoir livrer un matériel de qualité (a capella ou avec accompagnement de piano), à même de répondre aux nombreuses demandes provenant de choristes de la Fête ou d’ailleurs.

«J’ai reçu des demandes d’une dizaine de chœurs que je ne connaissais pas, relève Jérôme Berney, ou même parfois des invitations à des concerts où des extraits étaient chantés. J’ai même préparé des versions pour chœurs d’hommes.» Ce n’est un secret pour personne, Valentin Villard et Jérôme Berney ont souffert de voir leurs morceaux amputés «à la hache» à plusieurs stades de l’élaboration du spectacle, dont plusieurs ont été appris par cœur par les choristes. «Tous les poèmes du livret de Blok et Hoffmann ont été mis en musique, y compris les inédits, et même d’autres encore, insiste Valentin Villard. Je caresse même le rêve de les entendre avec un vrai orchestre.»

Toutes ces pensées se bousculaient déjà dans la tête des deux compositeurs le lendemain de la dernière représentation. «Le 12 août, il pleuvait, se remémore Jérôme Berney. Comme Valentin, j’ai dû vider mon appartement que j’avais loué à Vevey pendant la Fête. Avec Blaise Hoffmann et Stéphane Blok, les deux librettistes, nous étions invités en fin de journée pour une fondue à Rivaz chez Pierre Monachon, avec François Murisier et François Margot. Nous y avons retrouvé ces membres de la Confrérie qui ont été nos premiers interlocuteurs, bien avant Daniele Finzi Pasca et Maria Bonzanigo. C’était une manière de boucler la boucle.»

Son confrère ajoute un détail symbolique: «Nous y sommes allés en bateau, avec nos valises et c’était troublant de voir les arènes s’éloigner, avec une certaine lenteur.» La page se tournait progressivement. «Cette histoire a une inertie incroyable, reconnaît Valentin Villard. Et on restera catalogués Fête des Vignerons pendant longtemps encore. Mais nous avons à cœur de faire vivre ces musiques dans les meilleures conditions.»