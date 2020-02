La Riviera Vaudoise renoue avec «Les Virtuoses»

Entre la Riviera Vaudoise et le film «Les virtuoses», c’est une véritable histoire d’amour. Pour fêter ses 50 ans d’existence, le brass band nomade a choisi de rejouer son plus grand succès au Théâtre Barnabé tout le week-end.

En 2005, la joyeuse fanfare amatrice se met au défi de monter son propre ciné-concert, en jouant en direct la bande originale du film britannique de Mark Herman sorti en 1997. Le spectacle se jouera plus de trente fois en Romandie, réunissant plus de 16'000 spectateurs, avant de faire l’objet d’une série documentaire sur la RTS.

«Reprendre «Les virtuoses» aujourd’hui, c’est rendre hommage au spectacle le plus marquant et le plus abouti de l’histoire de la Riviera, lance son nouveau président depuis 2019, le tromboniste Gérard Bottini. C’était aussi l’occasion de remotiver les anciennes troupes!» Sur scène, les 28 musiciens, tapis dans l’ombre devant l’écran géant, soufflent dans leurs cuivres au rythme de la baguette du directeur, Jean-Claude Bloch.

César du meilleur film étranger mettant en scène Tara Fitzgerald et Ewan McGregor, «Les virtuoses» raconte comment la musique unit Grimley, bourgade minière du nord de l’Angleterre ravagée par le chômage au milieu des années 90.

«Du pur cinéma anglais où l’on rit autant que l’on pleure, décrit le trompettiste Philippe Blanc, membre fondateur de la Riviera et président de 1997 à 2018. Et la musique est au cœur du récit! Il n’y a pas meilleur film pour représenter l’esprit de notre brass band. C’est une réunion populaire de personnages de tous milieux, de tous métiers, autour de la passion commune de la musique.»

Une fanfare déjantée

Fondée en 1970 à Lausanne par Jean-Louis Schmidt avec des musiciens de la Société militaire des carabiniers vaudois, du brass band ouvrier de L’Avenir de Lausanne et de celui des Collèges lausannois, la Riviera Vaudoise n’est pas une fanfare comme les autres. Rattachée à aucune commune, elle ne touche de ce fait aucune subvention publique. Pourtant, elle a commencé comme toute formation de cuivres, par briller au sein des traditionnels concours où se confrontent les meilleurs ensembles du pays.

«Au bout d’un moment, on s’emmerdait un peu, avoue franchement Philippe Blanc. Nous avons vite compris que notre but n’était pas de nous comparer aux autres musiciens, ni d’être dans la démonstration ou la performance.»

Alors, pour motiver ses troupes bénévoles à venir répéter chaque semaine à la salle paroissiale de l’église Saint-Étienne à Prilly, la Riviera décide de voyager et de se produire à travers le monde. Dès la fin des années 80, elle ira au Québec, en France, en Belgique ou au Royaume-Uni. Avant de trouver, dès 2005 avec la première des «Virtuoses», son créneau avec des spectacles originaux aux défis stimulants.

«Ce qui attire les musiciens à rejoindre la Riviera, ce n’est pas la qualité musicale. Des bons brass bands, il y en a partout. Notre objectif, c’est l’originalité, les représentations insolites», confirme Gérard Bottini. Depuis quinze ans, la Riviera a mélangé musique, cinéma, théâtre, danse et cirque «avec un côté déjanté».

Philippe Blanc d’ajouter: «Il faut toujours un petit os à ronger, sinon on ne reste pas cinquante ans dans une fanfare!»