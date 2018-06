La chanteuse Joan Baez refoulée à l'entrée du club

On a beau être une icône du folk, on peut avoir du mal à entrer en boîte, comme n'importe quel quidam: c'est la mésaventure survenue jeudi soir à la chanteuse américaine Joan Baez, refoulée d'un club parisien, qui s'est ensuite excusé.

Chaussures en cause

«Devinez quoi? J'étais avec un ami après mon 8e Olympia. On voulait aller danser au très chic Pachamama à Bastille, mais on nous a refusé l'entrée à cause de mes chaussures», a affirmé sur son compte Twitter la chanteuse de folk, photo des chaussures à l'appui. «Pour une fois que je portais des chaussures», a ajouté la chanteuse très «peace and love», qui effectue actuellement sa tournée d'adieux à la scène baptisée «Fare thee well». Elle sera encore sur la scène de l'Olympia samedi et dimanche.

Devinez quoi ? J"étais seul avec #JoanBaez qui voulait aller danser ce soir après son 8ème Olympia. Nous étions devant le #Pachamama à Bastille qui nous a refusé l'entrée à cause des chaussures de Joan jugées trop légères d'après les 2 physionomistes : incroyable mais vrai !!! pic.twitter.com/TPMTLcTr90 — Yazid Manou (@Yazidmanou) June 14, 2018

Plates excuses du club

«Nous sommes sincèrement désolés et tenons à présenter toutes nos excuses à madame Joan Baez suite au désagrément qu'elle a rencontré hier soir, avec le portier qui lui a refusé l'accès de l'établissement», a répondu le club parisien. Celui-ci a ajouté que «le portier ne s'attendait pas à voir arriver cette immense artiste aux alentours, sa venue n'ayant pas été annoncée au préalable».

«Il n'a pas reconnu Madame Joan Baez», a insisté vendredi la direction du Pachamama dans un communiqué, avant de réinviter la chanteuse «lors d'un prochain passage à Paris». «Nous partageons les valeurs de paix et d'amour que véhicule cette icône de la musique mais de la même manière, nous ne sommes que des humains, avec le pourcentage d'erreur parfois qui les caractérise», ajoute-t-il. Un communiqué qui se termine par le slogan : «Peace & Love».

La chanteuse a ensuite répondu au club. Assurant «ne pas être en colère», elle a néanmoins ajouté que ce ne serait «pas juste» de venir danser au Pachamama par rapport à quelqu'un qui aurait été «dans ses chaussures» sans être connu.

Le célèbre tube «Here's to you, Nicola and Bart»

(ats/nxp)