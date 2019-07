La «déclaration d'amour» à l'Afrique de Beyoncé

«Une déclaration d'amour à l'Afrique» avec plusieurs artistes du continent, mais aussi des stars américaines comme Jay-Z et Kendrick Lamar: Beyoncé a sorti vendredi son album «The Lion King: The Gift», après avoir prêté sa voix à un personnage de la nouvelle version du film culte de Disney «Le Roi Lion».

UMPG fam came to represent on @Beyonce’s “The Lion King: The Gift” album with ???? features from @burnaboy @TierraWhack @amnija_ @michaeluzowuru @StacyBarthe @antclemons @b_booi and @jffkleinman! ???? pic.twitter.com/o78OFJ4DLN