La fratrie Jackson fête cinquante ans de «boogie»

Jackie, Tito, Jermaine, Marlon et Michael: cinq noms qui ont changé l’histoire du funk et de la musique afro-américaine. Avec leurs bonnes bouilles et leurs voix d’ange, les cinq frères de l’Indiana rencontrent un succès populaire et médiatique sans précédent. Les tubes planétaires «I Want You Back», «ABC» ou «Blame It on the Boogie» permettent aux Jackson Five d’ouvrir non seulement la voie aux boys bands, mais de construire un pont entre la musique noire et le public blanc. Et de redistribuer ainsi les cartes de l’industrie musicale tout en participant au changement des mentalités américaines à la fin des années 60. Le groupe aura même un dessin animé à son effigie en 1971. Du jamais-vu.

Les quatre frères de Michael seront à nouveau réunis, jeudi, au Venoge Festival, pour célébrer cinquante ans de carrière. Si Joseph Jackson, le père, ouvrier de métier et guitariste à ses heures perdues, a forcé ses fils à former un groupe au début des années 60, c’est en 1969 que les Jackson Five signent sur le prestigieux label Motown et se retrouvent propulsés sur les plateaux télé. La même année, ils font leur première apparition au Ed Sullivan Show, sur CBS, en interprétant «I Want You Back», futur numéro un des charts. Le petit Michael, 9 ans, et son chapeau violet crèvent l’écran. Et volent la vedette à Jermaine, d’abord leader lorsque, à trois, ils s’appelaient encore les Jackson Brothers. Flash-back.

C’est à l’arrivée de Michael et de Marlon en 1966 que les frères se rebaptisent les Jackson Five. Ils écument alors les scènes de leur ville de Gary, gagnent les concours de leur école, puis décident d’envoyer leur cassette à la Motown. Candidature refusée. Avant d’obtenir enfin une audition trois ans plus tard. Ils y publieront neuf albums avant de partir chez Epic Records en 1976, sans Jermaine mais avec un petit nouveau, Randy, le cadet de la fratrie. Et de se renommer The Jacksons. En parallèle, chacun s’essaie en solo. Michael décolle. L’album «2300 Jackson Street», paru en 1989, sans Michael mais avec le retour de Jermaine, marquera la fin effective du groupe.

Penthalaz, chemin du Stade Du 21 au 25 août www.venogefestival.ch