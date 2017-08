«La pop n’est pas un style honteux!»

Dix ans que les Biennois de Pegasus distillent leur musique sur les ondes suisses. Sept ans que le chanteur brasiliano-helvétique Noah Veraguth (29 ans) vit de sa passion. Des sonorités pop sans grande prises de risques, qui plaisent au plus grand nombre et déplaisent souvent aux critiques qui y voient une certaine facilité. Dans la lancée de leur cinquième album, Beautiful Life, sorti début juin, le groupe se produira ce samedi sur la scène du Venoge Festival à Penthalaz. L’occasion pour le trio de défendre son style de pop «mainstream» totalement assumé.

En pleine mode des licornes, on trouve un cheval ailé…

(Rires) Choisir un nom de groupe n’est jamais facile. Pegasus était supercool… il y a quinze ans! En fait, nous n’avons jamais été un groupe de reprises. Nous avons toujours voulu jouer nos propres compositions, notre propre style. Et dans la mythologie grecque, Pégase est un symbole d’inspiration. C’est bien intello pour les ados que nous étions, non?

Des ados qui ont grandi à Bienne, une ville ouverte sur la Suisse alémanique et la Suisse romande.

Exactement! Mon père suisse et ma maman brésilienne communiquent en anglais. Moi, j’ai appris mon français en défendant la cage du FC Bienne. Donc les langues n’ont jamais été une barrière pour moi.

C’est pour cela qu’en tant que frontman, c’est vous qui assurez la promotion du groupe?

Oui! Mais je commence à considérer cet exercice comme un privilège. C’est spécial d’être ici à Lausanne à parler de notre album à des gens que cela intéresse. A Londres (ndlr: où le groupe est parti préparer Beautiful Life), j’ai rencontré énormément de supermusiciens, mais qui luttent pour exister. En Suisse, percer est encore possible. Il y a moins de concurrence, pas mal de salles de concert. On est clairement des privilégiés. Mais, pour en revenir à la promo, je sais que la musique devrait parler d’elle-même, mais à une époque hyperdigitalisée, le rapport humain est important.

«Nous sommes des gens honnêtes qui voulons faire de la musique pour tout le monde. Moi, j’aime les Beatles, les Bee Gees, Queen, The Beach Boys qui font tous de la musique pour toute la famille.»

Vous avez cherché à quitter la Suisse pour trouver une nouvelle inspiration. Même si votre musique «mainstream» plaît.

Elle plaît plus au public qu’aux critiques! Les gens qui écrivent sur la musique ont tous des goûts subjectifs, ils aiment souvent des choses obscures, peut-être pour être cool. Nous, nous sommes des gens honnêtes qui voulons faire de la musique pour tout le monde. Moi, j’aime les Beatles, les Bee Gees, Queen, The Beach Boys qui font tous de la musique pour toute la famille.

Le «mainstream» n’est pas forcément quelque chose de négatif. A Londres, la pop triomphe.

A Londres, ils n’ont pas peur d’être pop. Mieux, c’est même considéré comme la coolitude ultime. A Berlin, c’est autre chose, comme en Suisse, d’ailleurs, où l’étiquette pop n’est pas toujours facile à porter. L’attitude des Londoniens est inspirante. C’est une ville branchée mais sans la prise de tête que l’on peut retrouver à Berlin. Et, pour un groupe perfectionniste comme nous, cette liberté nous fait du bien. En studio, mon pire ennemi c’est moi. Après quelques mois à enregistrer, je ne parviens plus à prendre du recul et à lâcher l’album en me disant: c’est bon, il est fini!

Mais, malgré cette piqûre londonienne, vous gardez un ton très gentillet, non?

Ah, mais ce n’est qu’en surface. Il ne faut pas s’arrêter au titre de l’album! Il y a tout de même plein de choses qui prouvent que ce n’est pas toujours le cas. Reste que Beautiful Life porte un message positif, on appelle les gens à relativiser leurs soucis.

«Il y a tant de groupes qui continuent à proposer la même chose album après album. Ça, c’est pas nous!»

Qui vous inspire en ce moment?

Spotify! J’aime me balader dans les playlists et découvrir plein de choses différentes qui ne sont d’ailleurs pas forcément actuelles. Je suis ouvert à tout, c’est important pour la créativité d’ignorer les étiquettes. J’aime croire que nous n’avons pas d’autre limite que notre écriture et ma voix! A l’intérieur de ce cadre, on peut faire énormément de chose, sans nous répéter. Il y a tant de groupes qui continuent à proposer la même chose album après album. Ça, c’est pas nous!

Et vous pensez pouvoir continuer à vivre de votre musique longtemps?

J’adorerais! J’ai fait le choix risqué de quitter mon apprentissage d’agent de voyage avant de faire demi-tour et de terminer tout de même une école de commerce. Mais là, cela fait sept ans que je ne fais plus que Pegasus et j’adore ça! Si le succès n’est plus au rendez-vous, j’aimerais rester dans le milieu musical. Ou alors apprendre à voler des avions, ah non, à les piloter. J’adore ça. Pégase, les avions, la reconversion devrait être facile, vous ne croyez pas? (24 heures)