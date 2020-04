La relève musicale vit une crise existentielle

«Il faut sauver le métier. Il faut sauver celles et ceux qui portent la lumière en scène, sans quoi les lampions s’éteindront doucement.» Ce cri de détresse, c’était celui que lançait Ludovic Tézier, le 20 mars déjà sur le magazine en ligne «Forum Opéra». Le baryton français pointait surtout les chanteurs lyriques, mais l’arrêt quasi planétaire depuis mi-mars de toute forme de concert et des possibilités de déplacements touche de plein fouet l’ensemble des musiciens.

Le chanteur et chef genevois Stephan MacLeod tirait lui aussi la sonnette d’alarme le mois dernier. Ce professeur de chant à la HEMU de Lausanne est spécialisé dans la musique baroque: «Je vois une profession qui se casse la figure. C’est un marasme terrifiant. Les musiciens ont souvent peu conscience de leurs droits et ont l’habitude de vivre de peu, mais ils se réveillent maintenant en réalisant l’incroyable précarité de leur métier. Certains devront changer de métier.» Notre enquête dans le milieu de la musique classique en Suisse romande met clairement en lumière qui sont les profils les plus vulnérables, même si des décisions irrévocables ne sont pas encore prises.

Aides bienvenues

Car dans l’immédiat, la Suisse s’avère être un havre de paix provisoire grâce à la mise sur pied d’aides étatiques ciblées. La Confédération et les Cantons ont réagi rapidement en affectant des fonds d’urgence, calmant un début de panique chez les musiciens.

Comme le précise Nicolas Gyger, adjoint au Service des affaires culturelles de l’État de Vaud, qui gère depuis le 9 avril le guichet unique pour les demandes des artistes résidant dans le canton: «La culture est plutôt bien lotie. Les artistes peuvent compenser les pertes subies au-delà des RHT (chômage partiel) et des APG (assurance perte de gain), c’est un cas exceptionnel. Les pertes peuvent être décomptées jusqu’à fin août. Au-delà, on espère que les activités reprendront et que les artistes vont retrouver des capacités de revenus.» Beaucoup d’interlocuteurs en doutent. Et conscient de ces difficultés, le Verbier Festival vient de lancer un Emergency Relief Fund destiné à aider les musiciens inscrits à l’Académie, y compris ceux des années passées.

On le devine aisément, la situation diffère énormément de cas en cas. Un professeur de musique ou un musicien d’orchestre est privilégié par rapport à un soliste qui ne vit que des cachets des représentations, ou un étudiant qui voit ses examens reportés et ses perspectives d’engagement s’évaporer. Mais tous se posent des questions existentielles quant à la manière de vivre de leur art au-delà. «D’autres s’en sortent bien moins que nous, reconnaît Benoît Braescu, directeur exécutif de l’OCL. Nos finances sont saines, les salaires des musiciens sont maintenus et ils continuent à travailler seuls à la maison, car une telle machine ne peut pas s’arrêter complètement. Mais c’est triste un orchestre qui ne joue pas.»

L’administrateur termine son mandat fin août et aurait rêvé partir plus sereinement, au moment de dévoiler la prochaine saison: «Comment va-t-elle se dérouler? Réunir 50musiciens en respectant les deux mètres de distance, ça ne marchera pas. Et jouer un an sans public non plus. L’Allemagne a imaginé un scénario du pire avec 18 mois de fermeture. Personne ne peut vivre sur ses réserves plusieurs hivers!»

Jeunes en danger

Au Sinfonietta de Lausanne, où chaque concert donne lieu à un CDD (contrat de durée déterminée), les profils des jeunes instrumentistes sont déjà plus acrobatiques. Son administrateur, Emmanuel Dayer, compte déjà 16 prestations qui risquent de passer à la trappe d’ici à août. «Pour les musiciens, nous versons les salaires de nos projets annulés cette saison. C’est important pour nous et la Ville de Lausanne qui nous subventionne. Mais la situation diffère pour les concerts hors abonnement, comme au Montreux Jazz et au Béjart Ballet («IXe Symphonie»). Si ces structures ne versent rien pour ces concerts annulés, nous ne pourrons pas payer les musiciens.» Felix Froschhammer, violon solo du Sinfonietta (lire son témoignage en encadré), mentionne le cas d’une stagiaire de l’orchestre qui est retournée chez elle en Bulgarie. «Beaucoup de jeunes dépendent à nouveau de leurs familles.»

Sans réserves financières ni revenus réguliers dans des orchestres ou dans l’enseignement, sans agent et souvent non syndiqués, les jeunes cachetonneurs en début de carrière ou en fin d’études souffrent le plus de la situation actuelle. Contrairement aux comédiens, ils ne verront pas forcément les productions sur lesquelles ils étaient engagés être reprogrammées, ni ne peuvent se rabattre sur le travail en studio et la diffusion, comme en musique actuelle. Au Week-End musical de Pully qui les engage régulièrement, Guillaume Hersperger en a fait la priorité de l’annulation de l’édition 2020: «C’est précisément pour eux que j’ai promis le report des concerts l’an prochain. Ils ont le plus besoin de ce tremplin. À certains, on a versé une avance.»

Festival d’incertitudes

D’habitude positif et débrouillard, Oleg Gafner s’avoue pessimiste pour sa manifestation et pour la jeune génération dont il a fait le cœur de son projet artistique. Le gymnasien lausannois, fondateur en 2016 du Festival 4 Saisons, voit son programme 2020 décapité. Le concert de printemps, prévu ce samedi 25 avril, et celui de fin juin sont condamnés. Et la programmation 2021 devient un casse-tête: «Des fondations privées qui financent le festival ou des bourses de formation annoncent déjà des soutiens en baisse. Il y a beaucoup de confusion.»

La pianiste vaudoise Aurore Grosclaude, 20 ans, était programmée ce samedi au festival. Les concerts ne représentent encore qu’une partie de son activité. Mais ces annulations en série la questionnent: «Je ressens un effet déstructurant pour les échéances et les objectifs, qui s’ajoute au bouleversement des études, puisque j’ai dû faire le concours d’admission à mon master d’interprétation par vidéo.» Elle s’inquiète de savoir si ce métier est viable, même avec un master de pédagogie en poche. «Les parents vont-ils continuer à payer des leçons de musique à leurs enfants en période de récession? Pourtant, la musique nous fait tenir plus que jamais. À travers les réseaux sociaux, c’est la dernière chose qui nous réunit.»