La rockeuse Patti Smith ouvre les festivités

La soirée du vendredi de Festi'neuch, dédiée à la nouvelle génération, affiche complet. Le festival se termine dimanche.

La tête d'affiche de cette édition est la chanteuse et compositrice de rock américaine Patti Smith, âgée de 72 ans. Au programme du jeudi soir également: le guitariste et chanteur américain Ben Harper, accompagné de The Innocent Criminals, qui alternent le folk, le rock et le reggae.

La soirée de vendredi, qui affiche complet, a pour têtes d'affiche le rappeur français Lomepal, le duo de DJ français Ofenbach, la Suissesse Sophie Hunger et le leader de Louise Attaque, Gaëtan Roussel.

Le samedi, entre Midnight Oil et Thérapie Taxi, un nombreux public devrait franchir les portes du festival. Ce dernier groupe est un trio parisien qui a débarqué en force sur la scène de la nouvelle chanson française.

45'000 personnes

La journée de dimanche, la manifestation ouvre ses portes à 11h00. Elle est dédiée aux familles mais pas uniquement. Le chanteur genevois Gaëtan assurera le concert tous publics. Les têtes d'affiche sont la chanteuse française Zazie et le Vaudois Bastien Baker.

Le budget de cette 19e édition de Festi'neuch se monte à 3,7 millions de francs, comme l'an dernier. La moitié est couverte par de la billetterie.

La manifestation avait réuni 45'000 personnes l'an dernier. Deux des quatre soirées s'étaient déroulées à guichets fermés. Le festival n'avait pas réussi à dégager un bénéfice. (ats/nxp)