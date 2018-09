Label Suisse a ventilé ses notes, Lausanne les a bien reçues

Du cadre intime de l’église Saint-François aux ors du Métropole, des tissus kitsch du Bourg à l’environnement urbain de la grande scène sur la place Centrale, seul le décor changeait. Entre concerts blindés et prestations au public plus épars, une même curiosité a parcouru Lausanne durant trois jours, au cours d’une 8e édition de Label Suisse réunissant 90 000 spectateurs dans dix lieux de musique, selon ses organisateurs.

Sur la place Centrale, les concerts de Moonraisers, Pegasus ou SuperWak Clique ont fait le plein, tandis que les clubs et salles alentour ont proposé découvertes et valeurs sûres, de la pop du Roi Angus au blues de The Two ou à la soul synthétique de Marius Bear. Nouveauté de cette édition, la Neue Volksmusik, à la croisée de la musique traditionnelle, contemporaine et jazz, a fait une première incursion remarquée en terres romandes, «notamment grâce au Ländlerorchester d’Andreas Gabriel et à l’irrévérence contagieuse de Hans Hassler», précisent les organisateurs.

La prochaine édition du Label Suisse Festival a été annoncée du 18 au 20 septembre 2020. (24 heures)