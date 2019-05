Lac, musique et soleil au menu de Festi’Cheyres

A l’issue de l’édition 2018, des nuages noirs s’amoncellaient sur Festi’Cheyres. Le plus gratuit des incroyables festivals de l’été faisait face à un manque d’organisateurs bénévoles qui aurait pu mettre son avenir en péril. Mais s’il reste encore quelques postes vacants dans le staff et que les 350 bénévoles ne sont pas encore tous réunis, le rendez-vous musical fêtera bien sa 13e édition avec un comité au complet, du 12 au 14 juillet, sur les bords du lac de Neuchâtel. «C’est un projet qui parle aux gens et nos appels ont été entendus», se réjouit Laetitia Brodard, coprésidente de responsable presse.

Entièrement gratuit et proposant une offre culturelle diversifiée, le festival cheyrois dévoile une programmation locale et vitaminée, depuis jeudi. «Sur les 25 formations qui se succèderont sur les deux scènes, seules quatre sont originaires d’outre-Jura», se réjouissent les organisateurs. Rock, jazz, garage, chanson, funk, électro ou hip hop seront notamment de la partie.

Dans les coups de cœur, les organisateurs annoncent notamment Sacha Love et Birds In Row le 12 juillet, Anna Aaron, Francky Goes To Pointe-à-Pitre et Vouipe le samedi, ainsi que les Metallikids pour la journée finale. Le concert à ne pas rater? «C’est une question délicate, car il est toujours difficile d’en sortir un, répond Laetitia Brodard. Mais j’ai envie de répondre Anna Aaron, car elle représente parfaitement cette scène suisse que l’on souhaite mettre en avant. On essaie de la faire venir depuis plusieurs années, mais cela ne s’était pas concrétisé, avant qu’elle fasse une pause.» De retour sur scène, elle sera donc à découvrir à 22h.

Festi’Cheyres, c’est aussi une affiche qui déborde de la scène, rappellent les organisateurs. Ainsi, un petit-déjeuner sur la plage ou des séances de yoga sont aussi au programme, parmi d’autres découvertes.

www.festicheyres.ch (24 heures)