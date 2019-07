Lana Del Rey s'évapore

Ces palmiers en toc posés de part et d'autre de la scène augurent-ils du meilleur?

Un cri dans la nuit: la foule appelle Lana. Deux accortes choristes ondulent dans leurs tenues légères. On se croirait dans un pince-fesses pour ambassadeur. Lana apparaît. Elle porte une robe à froufrous, long derrière, court devant. Il y a du son. On n'entend pas tout. Il y a des paroles? On dirait bien.

Lana cache ses yeux du revers de la main. Est-ce que la lumière fait mal? Lana a encore changé de tête. Pas de musique. «Born to Die» ou «Summertime Sadness», du début à la fin du concert, la bande-son de ses clips néofifties, néosixties, néoseventies, défile sans grand relief, ni véritable accroche. Comme au Montreux Jazz Festival il y a trois ans, Lana Del Rey est toujours aussi évaporée.

Papier glacé

«Thank you so much, hu hu.» Petit blanc. Le guitariste rajuste son instrument. Le glamour sauvera-t-il les apparences? Une descente façon pole dance sur le pied de micro, les choristes, surtout danseuses, en guise de show d'appoint. Lana à genoux, Lana couchée sur le piano. «Wouhou, thank you so much.» Quand elle parle, Lana a la tessiture de Marilyn. Une toute petite voix de rien du tout, vaguement sensuelle.

On s'éloigne. Ça sonne mieux déjà. Cette musique est-elle faite pour être écoutée de loin? «Blue Jeans», voilà qui donne pas trop mal sur l'Asse. «Say you'll remember, say'll you remember», etc. Léger frisson sur l'avant du bras droit - l'autre tient une bière. L'Amérique du pop-corn, des romances en papier glacé et des gloires express, ça n'a jamais trop réussi à Paléo.

Partie de campagne

Minuit passé de 23 minutes. Le concert à commencé en retard. Nouveau blanc. Une nappe de synthé tente de meubler. L'attention se dissout. «Viens donc au bar juste à droite de la scène.» Le dernier bar avant Lana... Sur scène, zéro de tension. «C'est pas Motörhead...» constate un mec qui en attendait un peu plus tout de même.

L'heure tourne. On allait manquer les balançoires: chacune la sienne pour Lana et ses girls. Peut-être un clin d’œil à «La petite maison dans la prairie». Peut-être l'évocation d'une partie de campagne faussement naïve, tâchant de nous suggérer, nous susurrer serait plus juste, qu' un truc terrible va se passer, un crime, de l'amour, des morts! Mais rien. S'il y avait un écho de «Virgin Suicides», un reflet des filles en déroute sur la bande d'arrêt d'urgence de la vie, ou quelque autre cliché sur la société américaine, alors c'est très vague, totalement distendu, parfaitement... absent. «Thank you so much», sixième, et dernière. Les lumières se sont rallumées. Lana a quitté la scène sans plus d'adieux.