Le Collegium Musicum de Lausanne se mouille

Ensemble à géométrie et surtout à fréquence très variables, le Collegium Musicum de Lausanne avait pu bénéficier dès sa naissance en 2013 du tremplin offert à trois reprises par le Festival Bach de Lausanne, en affirmant d’emblée une magnifique maturité musicale. Son fondateur, Sébastien Vonlanthen, est un organiste et chef de chœur spécialisé dans la musique ancienne, directeur de la très réputée Maîtrise de Fribourg.

L’essai, bien que très prometteur, n’avait pu être transformé au-delà d’un à deux concerts par an. «Il n’était pas facile de trouver notre indépendance en dehors du Festival Bach, explique le chef, et nous devons chaque fois trouver des stratégies différentes pour nous produire.» L’année 2020 s’annonce pourtant faste avec déjà trois projets confirmés: le «Stabat Mater» de Pergolesi ce dimanche à Lutry, un programme Pachelbel sur le Léman en juin et une tournée en août de musique anglaise avec la Maîtrise de Fribourg et des jeunes chanteurs de la Christ Church d’Oxford.

Dimanche, Sébastien Vonlanthen revient aux origines de son ensemble, puisque le premier concert du Collegium Musicum s’était déjà penché sur le «Stabat Mater» de Pergolesi, ce chef-d’œuvre poignant composé l’année de la mort de son auteur, à 26ans. «Nous réunissons pour l’occasion deux voix solistes appréciées dans la région, Charlotte Müller et Marina Viotti. Nous projetons de faire un enregistrement de ce concert.»

Avec les beaux jours, les musiciens baroques retrouveront les agréments d’un voyage lacustre: «En 2018, en partenariat avec la CGN à Lausanne, nous avons donné la «Water Music» de Haendel sur le bateau Simplon. Depuis, nous louons chaque année une croisière musicale sur le lac. Ce sont des moments uniques pour le public et pour les musiciens dans une ambiance détendue.»Matthieu Chenal

Lutry, temple

Di 8 mars (17 h), entrée libre

Ouchy, CGN

Sa 6 juin (18h30 et 20h)

www.collegiummusicumlausanne.com