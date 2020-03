Le Cully Jazz Festival annulé en raison du coronavirus

C'est la mort dans l'âme que l'équipe du Cully Jazz Festival a pris cette douloureuse décision. Sous la pression de l'épidémie de coronavirus, l'édition 2020 du festival de Lavaux est finalement annulée. «Nous ne nous voyons pas organiser un événement pour dire ensuite au public qu'il serait plus sage de ne pas y venir», se désole Jean-Yves Cavin, directeur artistique de la manifestation.

Dans les conditions actuelles, il est fort peu probable que les ordonnances fédérales interdisant les rassemblements de plus de 1'000 personnes soient levées - le risque est même plutôt de les voir renforcées ces prochaines semaines. Les organisateurs ont attendu le plus longtemps possible avant d'annuler - le montage des infrastructures avait été retardé dans un premier temps - mais, à dix jours des premiers concerts, il n'était plus possible de jouer la montre.

«Nous ne nous voyons pas organiser un événement pour dire ensuite au public qu'il serait plus sage de ne pas y venir»

Les problèmes du Cully Jazz ne font toutefois que commencer. Les difficultés financières liées à l'annulation de cette édition mettent en effet l'avenir de la manifestation dans la balance. «Nos prestataires pour les infrastructures, avec lesquels nous travaillons depuis longtemps, ont bien compris le problème et ont accepté de renoncer à leurs contrats», précise le responsable.

Frais engagés

Mais il reste encore de nombreux frais engagés, à hauteur d'environ 800'000 fr., ce qui comprend notamment les salaires de l'équipe et les investissements dans la communication. «Nous ne nous en tirerons pas à moins d'un demi-million de pertes sèches», estime Jean-Yves Cavin. En jeu: les cachets et avance de cachets des artistes qui pourront être négociées, voire même récupérées dans leur entièreté. Mais les conditions se discutent au cas par cas et certains agents qui ont investi - en billets d'avion par exemple - sur une tournée européenne pourraient refuser de se solidariser du festival.

La question des préventes revêt dans ces circonstances une importance cruciale. Le festival s'engage au remboursement, mais il incite son public à lui faire un don, partiel ou total, sur les billets déjà achetés. «Toutes les informations se trouvent sur l'onglet billetterie de notre site», indique Alexandre Caporal, attaché de presse. Un formulaire de remboursement est à remplir, qui comporte la possibilité de laisser une somme à cette manifestation chère aux Vaudois.

Inquiets et amers, les responsables ont pour eux la satisfaction d'avoir choisi l'option la plus sûre pour le public. Et ils ne baissent pas les bras: «Nous allons nous battre jusqu'au bout pour qu'une édition 2021 ait lieu!»