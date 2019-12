Le Cully Jazz remonte sur le ring avec fougue

On le savait déjà, mais le Cully Jazz le confirme: la Fête des Vignerons n’a pas fait que des heureux. C’est en tout cas l’un des aspects du bilan que tirait, mercredi en conférence de presse, la manifestation musicale de Lavaux au moment d’annoncer le menu de sa 38e édition. L’offre culturelle fortement accrue par la Fevi a semble-t-il prétérité la billeterie du festival. Le codirecteur Guillaume Potterat ne met toutefois pas toute la faute sur cette concurrence, puisque la météo rafraîchie par la bise et les investissements consentis pour diminuer les nuisances sonores après de multiples plaintes du voisinage ont aussi eu leur part dans le déficit 2019, d’environ 100'000 francs.

«Après cinq années de bénéfices, cela devait bien arriver une fois», assure un Jean-Yves Cavin, codirecteur en charge de la programmation, qui se veut rassurant. «Il a suffi de resserrer un certain nombre de postes et de ramener notre restaurant à un seul étage pour éponger près de la moitié du déficit dans le budget de l’édition à venir.»

Voilà pour les questions comptables. Le trébuchement financier n’a en tout cas pas entamé le moral et l’appétit de l’équipe de programmation qui se voulait confiante en présentant la cuvée 2020, offrant au passage un tire-bouchon aux journalistes présents. Force est de constater que les raisons de se réjouir de déboucher les festivités jazz annoncées sont nombreuses. «Nous restons sur notre ligne et continuons à défendre notre identité.» Le cap est donc fermement maintenu, même avec un supplément d’audace.

Les bonnes têtes

En 2020, le Cully Jazz a ainsi fait une croix sur les têtes d’affiche consensuelles, comme Thomas Dutronc l’an dernier, et prend plus de risques, notamment sous son Chapiteau amiral. C’est très perceptible avec la soirée de clôture (samedi 4 avril), affichant le funk et l’afrobeat UK de Kokoroko et le métissage hip-hop de Tank and the Bangas, deux jeunes groupes visant un public du même acabit. Même l’une des plus grandes stars de l’édition à venir, le groupe de fusion Snarky Puppy (lundi 30 mars) que Jean-Yves Cavin attend au contour depuis des années, ne fait pas partie des artistes qui ratissent large, en dépit du fanatisme d’un certain public.

Le Chapiteau double aussi son audace d’un joyeux éclectisme: retour d’une soirée blues (Popa Chubby et Lucky Peterson, vendredi 3 avril), hommage à Ella Fitzgerald par The Amazing Keystone Big Band (dimanche 29 mars), double ticket de figures italienne et argentine (Vinicio Capossela et Melingo, me 1er avril) ou encore un superbe plateau de jazz affûté avec Chris Potter, Bill Frisell et le trompettiste Avishai Cohen (samedi 28 mars). Entre autres.

Dans la course aux couleurs hybrides et aux (bonnes) surprises, le Next Step et le Temple ne sont évidemment pas en reste. La première salle avec les chanteuses Joy Crookes et Becca Stevens, le batteur futuriste Mark Guiliana (qui brillait lors du dernier JazzOnze+) ou encore Butcher Brown ou Neue Grafik Ensemble, champions d’un renouveau jazz très remuant. La seconde avec un solo du superbe pianiste Jason Moran, le dialogue entre la trompette de Paolo Fresu et la basse de Lars Danielsson, le chanteur brésilien Lucas Santtana, le duo Birds On a Wire ou encore Christophe Calpini et ses cordes. L’embarras du choix est désormais du côté du public.