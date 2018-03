Le Gstaad Menuhin Festival se souvient des Alpes

Après plusieurs digressions familiales et pompeuses les années précédentes («Pomp in Music»), le Gstaad Menuhin Festival revient à l’un de ses fondements en choisissant «Les Alpes» comme fil rouge de l’été 2018. «Nous sommes au cœur des Alpes, c’est notre identité», rappelle Christoph Müller, directeur artistique depuis 2002, qui voulait montrer combien la «mythologie» alpine a stimulé l’inspiration musicale, en particulier à l’époque romantique. «J’avais déjà abordé ce thème à certaines occasions, mais jamais de manière aussi dense et approfondie.»

Au-delà des passages obligés que sont la Symphonie alpestre de Richard Strauss, jouée par l’Orchestre du Mariinsky et Valéry Guerguiev (24 août), Manfred de Tchaïkovski composé sur le drame alpestre de Lord Byron (25 août) ou le bouquet d’airs d’opéras italiens situés dans les Alpes, avec Olga Peretyatko et Juan Diego Flórez (31 août), la programmation propose plusieurs séries stimulantes sur les forces de la nature, avec le cycle S easons recomposed en ouverture de festival (13-15 juillet), et l’intégrale de la douzaine de chefs-d’œuvre composés par Johannes Brahms lors de trois étés qu’il passa à Thoune.

Remarquable aussi la série consacrée à Schubert imprégné d’un voyage dans les Alpes autrichiennes et par les chansons populaires. Ou le trajet de Mendelssohn de Montreux à Interlaken en 1831 qui lui inspira des lettres et des aquarelles hautes en couleur, et des thèmes suisses pour deux symphonies de chambre (29 juillet).

Sans clin d’œil montagneux, le duo Patricia Kopatchinskaja et Sol Gabetta (30 juillet), le récital Chopin de Daniil Trifonov (3 août), le 1er acte de la Walkyrie de Wagner avec Jonas Kaufmann (18 août) ou encore la projection du film West Side Story pour le centenaire de Leonard Bernstein avec orchestre live (19 août) s’annoncent comme d’autres sommets vertigineux. Matthieu Chenal

Gstaad Menuhin Festival Du 13 juillet au 1er septembre Rens.: 033 748 81 82

www.gstaadmenuhinfestival.ch

(24 heures)