Le Gstaad New Year Music Festival donne de la voix

Comme Lucerne, Gstaad vit trois festivals de musique classique par an, mais chacun d’eux cultive jalousement son indépendance. Le vénérable Menuhin Festival créé par le célèbre violoniste en 1957 occupe toute la saison d’été. En plein hiver, les Sommets Musicaux, bien établis depuis 2001, vogueront sous la conduite de Renaud Capuçon pour la 3e année du 26 janvier au 3 février 2018. Quant au Gstaad New Year Music Festival, 12e du nom, il investit la station bernoise et le Pays-d’Enhaut entre Noël et le Petit Nouvel-An. La princesse Caroline Murat en tient les rênes depuis le début, avec une discrétion remarquable alors que sa manifestation invite chaque année une pléiade d’artistes de renom, et à des prix attractifs. «Je gère bénévolement ce festival et comme je suis musicienne, je consacre l’essentiel à l’artistique», assure la fondatrice – qui n’offre pas moins de quatre concerts au public local.

Évoluant avec autant d’aisance au milieu des têtes couronnées que des musiciens classiques, Caroline Murat doit cette polyvalence à un destin étonnant. Descendante de la famille Bonaparte du côté paternel, elle a des origines salzbourgeoises par sa mère. Mozart avait dédié sa Symphonie Haffner à son ancêtre, maire de la cité autrichienne. Et c’est sous le nom de jeune fille de sa mère qu’elle a mené sa carrière de pianiste, entamée par les leçons d’Alfred Cortot et Samson François à Paris, poursuivie à Moscou en peine période brejnévienne (où elle a pu jouer avec Rostropovitch) puis aux États-Unis. Cofondatrice de l’Académie de Verbier durant les premières années du festival, elle est aussi à l’origine des Sommets Musicaux, dont elle a assuré la direction artistique durant les trois premières années. «C’est en pensant à Salzbourg et à son festival de Pâques que j’ai eu l’intuition qu’on pouvait animer la station en dehors de l’été.»

En projetant Le cuirassé Potemkine d’Eisenstein en ouverture ce mercredi 27 décembre à l’Hôtel Alpina de Gstaad, le New Year Music Festival affiche d’emblée une curiosité tous azimuts. «Notre festival, dans son esprit, ses buts et sa réalisation, se doit d’être différent des autres afin de mériter par sa singularité l’intérêt du public.»

La programmation a souvent fait venir des danseurs, mais aussi des acteurs récitants: l’affiche 2018 n’aligne rien moins que Brigitte Fossey (je 28), Nelson Monfort évoquant Jean Ferrat (ve 29), Arielle Dombasle et l’omniprésent Marc Bonnant (di 7). «Il y a toujours du chant, d’abord à travers les masterclasses à Château-d’Œx d’Inva Mula et Leontina Vaduva, en tandem avec le chef d’orchestre Marco Guidarini. Mais nous avons aussi un récital de Marcelo Alvarez, de Nathalie Stutzmann et une conférence de la biographe de Maria Callas.»

Gstaad, Lauenen, Saanen, Rougemont et Château-d’Œx Du me 27 décembre au lu 8 janvier Rens.: 026 925 11 66 www.gstaadnewyearmusicfestival.com (24 heures)