Le batteur du groupe de rock Rush est mort

Neil Peart, le batteur et parolier du célèbre groupe de rock progressif canadien Rush, est mort en Californie des suites d'un cancer du cerveau, a annoncé vendredi la formation. Il avait 67 ans.

«C'est avec le coeur brisé et la plus terrible des tristesses que nous partageons la terrible nouvelle que notre ami, notre frère et partenaire Neil a perdu mardi une bataille longue de 3 ans et demi contre un cancer du cerveau (glioblastome)», a écrit le groupe dans un communiqué publié sur son compte Twitter.

Neil Peart September 12, 1952 - January 7, 2020 pic.twitter.com/NivX2RhiB8 — Rush (@rushtheband) January 10, 2020

«Ceux qui souhaitent exprimer leurs condoléances peuvent choisir une organisation de recherche sur le cancer et faire une donation au nom de Neil», a ajouté la formation créée en 1968. Neil Peart l'avait rejointe en 1974 en remplacement de John Rutsey, aux côtés du chanteur-bassiste Geddy Lee et du guitariste Alex Lifeson.

Parti du hard-rock pour dériver peu à peu vers le jazz-rock, Neil Peart avait un style à la fois flamboyant et une technique très précise, qui faisaient de lui un des batteurs les plus respectés et appréciés par ses pairs et les musiciens en général. Les rockeurs canadiens de Rush sont entrés au Rock and Roll Hall of Fame en 2013. Ils ont vendu 25 millions d'albums aux États-Unis. (ats/nxp)