Le club de jazz Chorus double la mise des pianos sur trois soirs

Troisième ou quatrième? Jean-Claude Rochat, patron du club de jazz lausannois Chorus, ne se souvient plus combien de pianos sont passés sous les voûtes de sa salle en 30 ans, mais le dernier est en place depuis dix ans. «La période représente 900 à 1000 concerts. Deux tiers avec piano, donc il y a environ 600 pianistes qui ont joué dessus, sans compter les soundchecks! Certains ne jouent pas très fort, mais d’autres s’en donnent à cœur joie… Pas facile de résister pour l’instrument.»

Le nouveau Yamaha C7 arrive ce mercredi et gagne en longueur et en ampleur par rapport à l’ancien, un C6. Profitant de cette passation de claviers, Chorus garde pendant trois soirs ses deux instruments pour inviter à des dialogues entre pianistes, reprenant une formule qui avait déjà croisé les doigtés de Thierry Lang et de Moncef Genoud il y a dix ans.

Les ogres de l'Est

Cette semaine, Bojan Z et Emil Spanyi ouvrent les feux jeudi avec l’ardeur qui les caractérise – «deux fous venus de l’Est», ose un Jean-Claude Rochat admiratif en évoquant ces ogres aux origines serbe et hongroise. Plus délicat et probablement plus mesuré, le vétéran lausannois François Lindemann s’allie vendredi avec Marie Krüttli, qui a d’ailleurs étudié avec lui et Emil Spanyi, pour un dialogue ciselé avec finesse.

Les raffinements se poursuivent samedi sur une scène qui devra trouver de la place pour un saxe, une basse et une batterie, afin d’accueillir les pianistes Hervé Sellin et Fanny Azzuro, auteurs de l’album «Passerelles» l’an dernier, célébration des ponts entre jazz et classique. Schumann, Debussy et Satie au menu, mais aussi Piazzolla et Bolling. (24 heures)