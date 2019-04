Le compositeur Jacques Cerf s’en est allé à 87 ans

Il avait de qui tenir. Le Lausannois Pierre Cerf, son père, fut un professeur de piano renommé. C’est d’ailleurs sous son aile que Jacques, né le 17 janvier 1932, étudie cet instrument dès l’âge de 3 ans. Et qu’à 14 ans déjà, il se produit en public. Élève ensuite du maître Piero Coppola pour la composition et la direction, il a, quatre ans plus tard, la joie de voir une de ses œuvres jouée par l’Orchestre de chambre de Lausanne. Pour améliorer sa technique de direction, il assiste le chef d’orchestre du Théâtre municipal René Pignolo. C’est sur cette scène qu’en 1952 il rencontre une jeune ballerine engagée par Jacqueline Farelly pour la revue et la saison lyrique. Il suit Colette Dardenne, devenue Colette Cerf, à Zurich lorsqu’elle est admise dans le ballet de l’Opernhaus.

Rien d’étonnant dès lors à ce que le jeune compositeur s’essaie à la musique de danse. Son ballet «L’autre» est donné à Sarrebruck en 1970. Il est filmé l’année suivante par la Télévision croate, comme «Contrastes». Si Jacques Cerf écrit pour le piano et l’orchestre, c’est définitivement ses compositions pour la guitare qui le font connaître. Dans les années 60 et 70, plusieurs de ses œuvres sont lauréates du Concours international de guitare de l’ORTF, à Paris. Son concerto «Capriccioso» est même enregistré en 1977 par le guitariste Walter Feybli avec l’orchestre de Radio Bâle. En 1991, le Quatuor de Versailles crée, puis grave «Espoir». En 2000, c’est «Trisla» par le Concert Guitar Trio; en 2004, «Sur le lac» par le Trio Bacchus (flûte, alto, guitare). Ses partitions sont au catalogue de différents éditeurs, tels Max Eschig, Pan et Henry Lemoine.

Lorsqu’en 1978 Colette met un terme à sa carrière de soliste au Ballet de Zurich, le couple se retire à Vallamand-Dessus, une région qui a sa faveur. Le décès de Jacques Cerf, le 20 mars dernier, met tristement fin à 66 ans de vie commune. (24 heures)