Le fol appétit Bach de Cédric Pescia

Ce printemps, Cédric Pescia avait ouvert son festival annuel au TKM par une immersion dans le «Clavier bien tempéré» de Bach, marathon délivré en deux soirées et qui a trouvé depuis son aboutissement dans un très beau coffret de 4 disques (au label La Dolce Volta), séduisant autant dans le détail du toucher et de la sensibilité harmonique que par la vision panoramique qu’il dégage du cycle entier.

Le pianiste vaudois confirme là sa prédilection pour les grands cycles en solo, lui qui avait percé au niveau international par son interprétation des «Variations Goldberg» du même Bach. Depuis, on a pu apprécier ce voyageur solitaire dans des traversées aussi affolantes chez Schumann, Cage, Satie ou Beethoven. Or il s’avère que le «Clavier bien tempéré» n’était en somme que le prélude d’une aventure bien plus vaste: l’intégrale en quatre ans de l’œuvre pour clavier de Bach au TKM. Deux immenses recueils sont déjà mûrs: vendredi, les six «Partitas» appelées aussi «Suites allemandes», premier opus publié par Bach, et, dimanche les six «Suites françaises». Ça va danser! (24 heures)