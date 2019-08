Le lauréat du Prix Clara Haskil devra séduire dans Mozart

Tous les deux ans depuis 1963, le Concours Clara Haskil de Vevey consacre un ou une jeune pianiste qui fait passer la musicalité avant la virtuosité. Le précédent lauréat de l’édition 2017, le Japonais Mao Fujita, vient de remporter le deuxième prix au Concours Tchaïkovski de Moscou. Qui sera le prochain talent, parmi les 25 candidats retenus par le comité de sélection? Président du jury pour la troisième édition, Christian Zacharias tente toujours de s’inspirer de l’héritage de la pianiste roumaine disparue en 1960 et en a redéfini les critères. «Pour les quarts de finale, nous avons inséré une œuvre imposée, Triana d’Albéniz, qui montre énormément les qualités d’imagination d’un pianiste. Pour les demi-finales, il y a une sonate pour violon de Beethoven à accompagner, qui reflète le duo formé jadis par Clara Haskil et Arthur Grumiaux. Et pour la finale, nous nous concentrons uniquement sur les concertos de Mozart.»

Ayant présidé également le jury du Concours Géza Anda de Zurich l’an dernier (l’autre grand concours de piano en Suisse), le pianiste et chef d’orchestre allemand peut bien distinguer les deux épreuves: «Le concours Géza Anda exige un répertoire extrêmement vaste. À Vevey en comparaison, on est très sages! Cela permet d’avoir une moyenne d’âge plus jeune. Mais lors des éliminatoires sur enregistrements vidéo, nous avons pu faire un très joli choix. Je crois qu’on aura des personnalités très contrastées.»

Les orchestres de la région ayant déclaré forfait pour la finale du 30 août, une solution originale a été trouvée par Patrick Peikert, directeur du concours et par ailleurs directeur artistique du Zermatt Festival: le Scharoun Ensemble, formé des solistes de la Philharmonie de Berlin et qui constitue le noyau traditionnel du Zermatt Festival Orchestra se réunira à Vevey avec les élèves de l’Académie avant de monter dans la station valaisanne. Christian Zacharias, qui les dirigera ce soir-là, jubile: «Ce sont les meilleurs musiciens imaginables.»