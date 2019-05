Le requiem pour Louis XIV a servi pour Beethoven

On ne présente plus la «5e Symphonie» de Beethoven, ses trois coups phénoménaux, sa concision implacable, son énergie vitalisante. Succès inoxydable depuis 1808, cette symphonie sert d’entrée en matière pétaradante du concert de samedi et dimanche au Théâtre du Jorat par l’Orchestergesellschaft de Zurich, le plus grand orchestre amateur de Suisse.

L’œuvre sera dirigée par la cheffe titulaire de cet ensemble, la Serbe Olivera Sekulic. Au fulgurant tintamarre beethovénien succédera une œuvre jadis immensément célèbre mais bien souvent négligée de nos jours: le «Requiem en do mineur», de Luigi Cherubini (1760-1842). Il sera interprété par le Chœur Faller de Lausanne et son chef, Gonzague Monney.

Né quatre ans après Mozart, Cherubini aura vécu la fin du classicisme et le début du romantisme. Le destin étonnant de ce compositeur florentin l’a amené à Paris où il a officié durant la Révolution, l’Empire et sous Louis XVIII. Celui-ci lui commanda en 1816 un requiem à la mémoire de Louis XVI, son frère décapité. Contrairement au «Requiem» de Mozart, que Cherubini avait dirigé à Paris en 1804, le compositeur renonce ici aux solistes vocaux. L’œuvre impressionna autant Berlioz que Beethoven qui, paraît-il, déclara: «Si je devais écrire un requiem, celui de Cherubini serait mon unique modèle.» À la mort de Beethoven, en 1827, il parut alors tout naturel aux Viennois de jouer en son hommage ce «Requiem en do mineur», aux côtés de celui de Mozart.

(24 heures)

Mézières, Théâtre du JoratSa 11 (20 h), di 12 (17 h)Rens.: 021 903 07 55