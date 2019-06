Le soleil des sixties au cœur de Springsteen

«Les cartes ne me servent pas à grand-chose, je suis la course du vent.» On s’en doutait un peu, mais Bruce Springsteen fait bien de préciser. Après 236 représentations à Broadway à la barre de son one man show intimiste où, durant 15 mois archi sold out, il raconta sa vie en musique et en «petit» comité, le chanteur américain aurait pu prendre racine. Il l’a fait, d’ailleurs, à sa manière – celle qui l’a souvent vu s’installer comme ermite entre quatre murs pour, comble du paradoxe, mettre en notes et en paroles les plus formidables odes aux grands espaces et à la liberté que l’Amérique avait connus depuis Dennis Hopper et Woody Guthrie.

L’immédiat après Broadway a ainsi vu Springsteen, 69 ans, filer en studio, dans son New Jersey natal, pour emballer «Western Stars», le 19e album de sa carrière – le 5e seulement sans son E-Street Band. Il n’y séjourna que quelques semaines, à l’opposé de ses sessions infernales des années 1970, quand il passait six mois sur la seule chanson «Born to Run», persuadé que le succès improbable de cette dernière jouerait sa carrière à quitte ou double (l’histoire lui donnera raison). Dans cette quête maniaque de la perfection, l’album du même nom avait retenu le musicien devant la table de mixage de mai 1974 à juillet 1975! Magie de la technique, de l’expérience ou du statut de star lui permettant l’embauche de 30 musiciens virtuoses? «Western Stars», en tout cas, concurrence le modèle «Born to Run» avec aisance au registre tant fantasmé du «mur du son» que Springsteen a toujours révéré, même quand il sortait l’artillerie (parfois très) lourde de son E-Street Band.

C’est en effet un disque «spectorien», du nom du producteur Phil Spector, que le Boss livre au seuil de l’été. Aujourd’hui embastillé à vie pour le meurtre de son ex-fiancée, Spector inventa deux choses: le son des sixties californiennes, carillonnant de partout, orchestral à la limite du symphonique, large, clair et radieux; le personnage de producteur laborantin, exigeant à la limite du tyrannique, imposant sa patte et sa réputation sur des chansons singles faites pour conquérir les hit-parades. Ces 45 tours mêmes que le jeune Bruce Springsteen écoutait ado et dont il fait l’inspiration revendiquée de «Western Stars», disque léger mais pas simpliste, orchestral mais jamais envahissant, dédié dans sa production aux «symphonies de poche» qu’affectionnait le Beach Boy Brian Wilson. Et, dans son fonds, aux éternels losers en quête de rédemption que le Boss chante depuis 40 ans.

Ce «vent» qu’il «suit» en ouverture d’album, c’est donc celui de l’éternel appel du large, au gré de l’infini réseau routier américain. «Hitch Hikin’» embarque avec cet auto-stoppeur délesté de tout en un carnet de voyage banal et sublime, dont les «photos de jolies filles» sur le tableau de bord et les motels défraîchis s’animent à mesure que l’instrumentation devient plus majestueuse. Loin de ses coups de gueule et de biceps qui avaient plombé ses récents disques avec le E-Street Band (dont l’oubliable «High Hopes», le dernier en date (2014), offert à la guitare affreusement démonstrative de Tom Morello), Springsteen dépose une voix vibrante sur un terrain luxuriant, éclectique, mobilisant à foison cordes philharmoniques, cuivres gourmands, steels guitars, banjos, accordéons et autres harmoniums pour colorier ses chansons. Le tout reste étonnamment digeste et très contemporain: les pastels vintage qui illuminent l’inspiration du Boss ne versent jamais dans le sépia triste et la nostalgie rance. Et ses histoires conservent une actualité malheureusement intemporelle: cœurs brisés, mecs paumés à la recherche d’un boulot, comédiens ratés dont la seule fierté et «d’avoir été tué par John Wayne» dans une scène qui lui a valu «plusieurs verres gratuits au bar». On ne change pas son écriture ni ses obsessions: les personnages du bestiaire springsteenien seront toujours plus proches de John Steinbeck que de Bret Easton Ellis.

Dans cette galerie de parcours solitaires aux teintes clairs-obscurs et aux accords mineurs, une seule chanson raconte un peu de joie collective et y puise un entrain chaleureux («Sleepy Joe’s Café»). Mais «Chasin’ Wild Horses» replace le disque sur la voie embrumée d’une quête sans fin ni but.

Ce disque solo mais pas solitaire ne devrait pas apporter au Boss les nouveaux hymnes bien carrés à dégainer sur scène. Qu’importe: il a annoncé en même temps que sa sortie la promesse d’une nouvelle tournée en 2020, avec l’E-Street Band, pour fêter ses 70 ans. Toujours en mouvement, finalement, comme ses personnages, mais avec un parcours mieux balisé et, sans aucun doute, un meilleur lit dans lequel dormir. (24 heures)