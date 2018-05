Le tournis des Ministrings, 15 ans non stop

Chapeau et pantalon noirs, chemise blanche, pieds nus. Qu’ils soient violonistes, altistes, violoncellistes, pianistes ou percussionnistes, ils ont la même tenue de scène, la même énergie. Des archets bondissants, des rythmes endiablés, un tour du monde des danses traditionnelles et du jazz, et même un petit pied de nez à Mozart. Ces gamins dégourdis, ce sont bien sûr les Ministrings. Les violons dansants font la fête ce 29 mai à Lausanne pour célébrer leurs 15 ans et ils amènent dans leurs étuis un disque et un DVD qui permet une immersion dans cette fabrique de talents et de bonheur.

«Ils apprennent tellement de choses ensemble. L’exigence et la liberté»

Comme Tina Strinning, la fondatrice, aime à le raconter, l’idée des Ministrings est née en 2000 lors d’un concert à la Schubertiade des enfants à Lutry où elle avait demandé à ses élèves de jouer sans partitions, debout, et de danser. Tout était déjà là. Et cette approche a renouvelé profondément la façon de vivre la musique. «Ils apprennent tellement de choses ensemble. L’exigence et la liberté»: le propos de Tina Strinning sur les Ministrings cerne très précisément ce qui fait l’essence de cet orchestre unique. Il a germé au sein du Conservatoire de Lausanne et fait rayonner une pédagogie joyeuse, créatrice et décalée depuis 15 ans dans la région et depuis 8 ans à travers des tournées internationales, d’Istanbul à Nantes, de Barcelone à Budapest. «Le côté spectacle est un moteur formidable, ajoute Baiju Bhatt, co-animateur depuis 2013. Et ils sont autonomes!»

Mais tout ce qu’on sait déjà sur eux n’est rien comparé à ce qui s’entend et se voit dans le produit fini, réalisé grâce à l’Association des Amis des Ministrings. Après d’innombrables sessions d’enregistrement au studio Artefax, des heures de vidéos tournées ou tirées des archives. Il y a cette perfection, qui est celle des pros, il y a le blues de Christian Howes, l’irrévérence mozartienne de Gilles Apap (qui sera là ce soir), et l’incroyable «Réveil des droïdes», création explosive de Nicolas Von Ritter-Zahony. A tomber par terre et dans le ciel. (24 heures)