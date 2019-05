Le trio de jazz d'Arthur Hnatek primé à Zurich

Les vainqueurs ont reçu jeudi leur récompense d'une valeur de 15'000 francs au club zurichois Moods.

La formation se compose du percussionniste et compositeur de 29 ans Arthur Hnatek qui vit actuellement à Berlin, du bassiste Fabien Iannone et du saxophoniste Francesco Geminiani. Le trio a convaincu le jury international avec «son mélange de compétence musicale exceptionnelle, sa singularité sonore et sa finesse rythmique», ont communiqué les organisateurs dans la nuit de jeudi à vendredi.

La seconde place a été remportée par l'ensemble AA. Leur prix est doté de 5000 francs. Le prix du public a distingué le groupe MaxMantis qui pourra ainsi se produire au Moods en 2020. Six groupes étaient en compétition.

Le prix ZKB est le prix de jazz le mieux doté de Suisse et une institution de financement importante pour les jeunes groupes. (ats/nxp)