Les Cameristi della Scala au service des plus démunis

Fondée il y a 30 ans, l’ONG Medair célèbre mercredi à Vevey son anniversaire à l’occasion d’un concert interprété par un ensemble à cordes, petit par la taille, mais au nom prestigieux, les Cameristi della Scala, qui réunit une partie des cordes de l’Orchestre della Scala de Milan.

Les Cameristi sont régulièrement dirigés depuis 2017 par Wilson Hermanto. Résidant à Lausanne, le chef d’orchestre indonésien a favorisé les invitations en Suisse romande de la formation milanaise. On a ainsi pu les applaudir à plusieurs reprises à Lausanne ou Tannay.

Wilson Hermanto est très heureux de diriger ce concert au bénéfice de l’organisation humanitaire: «Nous avons la responsabilité, à travers la musique que nous interprétons, de transmettre un message de paix, d’amour et d’intégrité humaine. Or la musique classique rassemble et réunit des personnes de toutes nationalités dans un langage compréhensible par tous.»

Il a imaginé un programme symbolisant l’engagement de Medair lors des catastrophes naturelles («La Tempesta» de Rossini) ou en faveur des réfugiés: «En 1939, quand Béla Bartók compose son «Divertimento» commandé par Paul Sacher, il a dû fuir sa Hongrie natale. Le mouvement lent est une prémonition de la guerre.»

Quant au «Concerto pour violoncelle» de Schumann joué par Daniel Müller-Schott, Wilson Hermanto y voit l’aspiration d’une âme romantique perturbée à une vie normale.