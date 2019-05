Les «Machinations» avaient près de 20 ans d’avance

Lundi 6 mai, lors du 9e concert de la Société de musique contemporaine de Lausanne (SMC), une création mondiale de Daniel Zea, «Swallow! (nomad’s land)», convoquait quatre performeurs et quatre ordinateurs. Ces derniers étaient dotés d’un outil de reconnaissance faciale utilisé pour générer une musique électronique selon les mouvements du visage des interprètes projetés sur un écran. Si la pièce, grimaçante et envahie de parasites sonores, visuels et textuels (logorrhée de hashtags), exprimait de manière assez effrayante la saturation de messages et d’algorithmes de notre société hyperconnectée, elle s’inscrivait aussi dans un hommage direct à une icône du théâtre musical du XXIe siècle, «Machinations» de Georges Aperghis. La pièce est à (re)découvrir lundi 13 mai lors du dernier concert de la SMC, ou cet été aux Jardins musicaux de Cernier.

Créé en 2000, le spectacle électronique du compositeur franco-grec explorait déjà les nouveaux horizons de la relation homme-machine, mais ici davantage en lien avec les déformations du langage, bribes de discours, phonèmes, balbutiements, bégaiements… Comme chez Daniel Zea aujourd’hui, mais avec un humour loufoque et une poésie touchante, Aperghis convoque quatre interprètes utilisant quatre caméras retransmises par un ordinateur, lequel interfère et transforme les paroles proférées. Avec là aussi cette question en filigrane: «les machines peuvent-elles penser?»

Depuis sa création à Paris, «Machinations» n’avait pas connu de nouvelle mise en scène. La Haute École des arts de Berne se risque à présenter une nouvelle version qui tient compte de progrès technologiques vécus en deux décennies. L’Ensemble de théâtre musical de la haute école propose depuis de nombreuses années de revisiter les grandes œuvres du répertoire récent. Les «Machinations» d’Aperghis tombent à pic en plein débat sur l’intelligence artificielle. (24 heures)