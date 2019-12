Les Rita Mitsouko, 40 ans après

Elle fixe son interlocuteur d’un air moitié coquin, moitié las. Puis se lève, drapant d’un geste leste son corps dans une superposition de tissus ocres, enfin s’en va fièrement dans les couloirs de la cafétéria où elle donnait rendez-vous.

Catherine Ringer est une sacrée personnalité. Voire une personnalité sacrée. Pour les nombreux aficionados des Rita Mitsouko surtout, qui retrouvent avec la chanteuse française cette fragrance années 80, couleurs saturées Kodachrome, rythmes sautillants et chant grandiloquent.

L’orchestration d’origine

Son compère Fred Chichin disparu en 2007, la chanteuse française reste seule aujourd’hui pour célébrer les 40 ans du groupe. C’est l’occasion d’une tournée, étape genevoise ce vendredi soir dans la Halle 7 de Palexpo, en remplacement de la salle des fêtes de Thônex, sinistrée. C’est également l’opportunité d’une première intégrale des albums du groupe.

«Cet hommage, c’est un retour sur la carrière, également une tendresse, une fierté. Je sens le public, heureux, je sens sa chaleur. Il y a quelque chose de familial à partager.» Affaire de mémoire alors. Celle des auditeurs. Celle de l’artiste. «Pas besoin que les deux soient raccord», indique la chanteuse. Laquelle revient, une fois encore, sur ce concept très simple, et humble, qu’elle évoque depuis des années pour raconter son travail: «Tout cela tient à une fonction. Je suis un émetteur, le public est le récepteur. Ce qui compte alors, c’est ce qu’il y a entre les deux.»

Le premier acte s’était déroulé en grande pompe, en septembre dernier à la Philharmonie de Paris. «La tournée s’est greffée autour. C’est à ce moment-là que je me suis persuadée qu’il en faudrait plus.» Catherine Ringer détaille les forces en présence: deux guitaristes, deux claviéristes, basse, batterie et chant. «Nous voulons nous rapprocher au mieux des arrangements d’origine. L’orchestre est plus important, plus coûteux aussi. Nous ne ferons pas ça chaque année.»

Clip années 80

Rita Mitsouko. Le nom, selon l’histoire officielle, vient de Rita Renoir, tragédienne du strip-tease. Mais pourrait tout aussi bien évoquer sainte Rita, patronne des causes désespérées. Complété d’un japonisant «Mitsouko», emprunt au parfum créé par Guerlain en 1919. Chic. Et toc. Les deux confondus, voilà toute la saveur du duo. Année officielle de sa naissance: 1981. «Ou juste avant?» Catherine Ringer ne sait plus exactement, et cela importe peu. En revanche, la date de sa rencontre avec Fred Chichin reste inoubliable: c’est en 1979 que le couple se forme.

On retient la musique des Rita. On n’oubliera pas l’image, essentielle ici. L’univers des Rita s’est fait avec l’avant-garde de la mode des années 80, ses stylistes, ses photographes, ses vidéastes, ses émissions télé pour les jeunes. Qui ont admiré Ringer dans un bustier Jean-Paul Gaultier pour le clip de «Marcia Baila», en 1985. Qui ont adopté, séance tenante, ces pas de danse saccadés, ces poses désarticulées, riant et s’excitant devant le couple en collants rayés de noir et de blanc, sorte de mimes technoïdes coiffés d’un melon, s’agitant devant la camera de Jean-Baptiste Mondino pour «C’est comme ça» en 1986.

L’élégance insolite

«Cette période a marqué l’avènement des radios libres, également. Et la world music se mélangeait aux autres styles. Pareil en cuisine. Les Rita Mitsouko sont un bon exemple de ce métissage. On s’autorisait des mélanges en évitant la fadeur.»

Punks, les Rita? Pas plus que ça, en fait. «Le punk, c’était l’énergie brute, également le no future, et quantité de choses mal faites comme des graffitis au pochoir, que personnellement je n’aimais pas trop.» Les Rita, eux, avaient de leur côté cette chose indicible, bien qu’évidente. «L’élégance, le vêtement! On a toujours aimé s’habiller, faire des créations, des assemblages insolites. Et on se sentait bien comme ça. Fred aimait les couleurs des pulls pour femmes. Sauf qu’ils étaient trop courts, alors il les mettait en quatre quarts. Affaire de représentation, après tout. Les musiciens classiques sont en pingouins? Nous, on était en fantaisie, en truc marrant. On était voyant, c’est sûr. En enfants de zazou? Tout à fait! »

On va encore volontiers au concert de Ringer-Rita Mitsouko. Ces chansons, aussi graves soient-elles – qu’on songe au «Petit Train» sur la déportation des juifs par les nazis – ne boudent jamais leur plaisir. Au contraire même, ici il y a de la joie, de la sensualité, de l’ivresse, du délire. «C’est vrai. Mais il y a aussi des chansons bien lourdes. «Fatigué d’être fatigué» par exemple. Pas de musique gaie ici.» C’est vrai. Mais ça fait partie de l’après-années 80, des années 2000 même.

Au souvenir de Chichin

«Les Rita, ça fait partie de ma carrière d’auteure, de compositrice.» Pourquoi, dès lors, annoncer sur les affiches ce que le public sait déjà? «Pour l’hommage. Pour suivre la partition, refaire les chansons telles qu’elles se sont inscrites dans la cire, le CD ou le Net. Le groupe est mort avec Fred. Après, on peut toujours faire vivre la musique...»

Tant qu’il y a Catherine Ringer, ça tourne encore. Mais que se serait-il passé si Fred Chichin avait eu à continuer sans elle? «Oh… hé bien, il aurait trouvé d’autres chanteurs.»

Catherine Ringer chante Les Rita Mitouko ve 6 déc., 20h, Palexpo, Halle 7. 1re partie: Bandit Voyage. Infos: opus-one.ch